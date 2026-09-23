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天然氣價格飆漲 英力士關閉3座英國工廠

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

英國億萬富豪雷克里夫（Jim Ratcliffe）今天表示，由於歐洲天然氣價格「高得離譜」，他將暫停他的石化巨頭英力士公司（Ineos）旗下3座英國工廠的營運。

法新社報導，雷克里夫在聲明中表示：「我們被迫讓歐洲一些效率最高的工廠停工，如今天然氣價格漲到美國的12倍高、中國的8倍高，我們根本無法競爭。」

英力士公司表示，這3座位於東北部港口城市赫爾（Hull）的工廠，「支撐著近4000個高技能工作」。

英力士補充指出，這些「停產的工廠是歐洲僅存、世界級規模的乙醯基（Acetyls）產品生產單位」，負責生產多種原料，應用於藥品、服飾、化妝品、建築材料與軍用炸藥等。

自今年2月中東戰爭爆發以來，歐洲天然氣價格已翻倍，目前在每兆瓦時（MWh）75歐元左右徘徊。

但隨著冬季逼近，燃料供應需求增加，天然氣價格可能進一步攀升，儘管仍遠低於2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後創下的每兆瓦時300歐元歷史高點。

雷克里夫表示，居高不下的天然氣價格「也大幅加重環境負擔，因為美國供應的替代產品使碳排放量加倍，而來自中國的產品使碳排量增為原來的8倍」。

他補充表示：「歐洲監管機關必須意識到這個事實，高昂的能源成本與不可持續的碳稅帶來的額外負擔，正在摧毀我們的歐洲製造根基。」

英國政府發言人表示，英力士這項決定對員工與他們的家人而言，將是一個「令人擔憂的時刻」。不過，政府強調已「採取大刀闊斧的行動支持化學工業，包括向具戰略重要性的化工生產商挹注3.5億英鎊的資金」。

天然氣價格 英國 天然氣

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