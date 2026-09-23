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美伊談判預期升溫油價跌 科技股漲勢消退歐股分歧
外界推測美國與伊朗可能將在本週結束中東戰爭的會談取得進展，國際油價今天進一步下跌，不過，因市場對Meta推出的新人工智慧代理（AI agent）熱情消退，科技股漲勢縮減，歐洲主要股市收盤漲跌不一。
倫敦FTSE 100指數下跌30.68點或0.29%，收報10708.33點。
法蘭克福DAX指數小漲3.84點或0.01%，收25578.85。
巴黎CAC 40指數上漲15.97點或0.20%，收在8154.91點。
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