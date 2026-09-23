美伊談判預期升溫油價跌 科技股漲勢消退歐股分歧

中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛將赴美進行國是訪問。紐約時報指出，美中一年前在南韓達成貿易休戰後，雙方雖避免關係再度失控，檯面下卻始終「小動作不斷」，不斷試探彼此能容忍到什麼程度。路透指出，雙方都希望維持這段休戰，但稀土、科技限制、台灣及伊朗等議題仍可能成為摩擦點。

2026-09-23 00:02