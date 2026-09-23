油價震盪 探97美元

國際油價22日開高後翻黑，邁向第五天收跌，愈來愈多跡象顯示，美伊等各方正展開外交努力，爭取重新開放荷莫茲海峽。在此同時，沙烏地阿拉伯傳尋求重啟一條重要輸油管道。

日本共同社22日稍早報導，伊朗一位高級政府官員透露，伊朗表示，如果美國開始採取一些措施，降低軍事壓力，伊朗將在七天內重新開放荷莫茲海峽。

這名官員告訴共同社，此提案已透過調解人，傳達給華盛頓。官員說，伊朗正在尋求華盛頓方面的信號，表明其準備重返談判桌，並結束對伊朗港口的軍事封鎖、停止與荷莫茲海峽有關的軍事行動。

布蘭特22日稍早一度漲近2%，至每桶102.3美元，美伊情勢似有趨緩跡象消息傳出後翻黑，沙國尋求恢復東西向輸油管道消息出爐後跌幅加深，一度逼近3%，至每桶97.43美元。