美柴油價創高 短缺到明年…民怨沸騰

全球柴油價格創新高，且進一步看漲，短缺可能延續到明年。而川普政府期中選舉大考在即，柴油價格創新高導致民怨沸騰，川普支持率降至新低，共和黨國會議員頻促川普尋求緩解之道，包括呼籲禁止柴油出口，儘管白宮目前並不考慮。

伊朗和烏克蘭兩場戰事，同時擠壓能源供應，推高歐洲和美國的柴油價格，歐洲柴油期貨價上周已創歷史新高，從年初至今已翻揚一倍，美國的柴油價格則是到22日仍在改寫紀錄。

美國媒體報導，為壓低油價，川普政府提議出資50億美元，並爭取沙烏地阿拉伯、阿聯等八個中東夥伴合力再出50億美元，打算成立總額100億美元的基金。這筆錢將用於修復遭戰火破壞的波灣能源設施，同時開闢不依賴荷莫茲海峽的油氣運輸路線。

但中東官員擔心，在尚未與伊朗達成和平協議前重建，新設施可能再次遭到攻擊。現在談重建恐為時過早。

荷莫茲海峽的運輸問題影響原油價格，煉油設施受損則影響柴油供應。原油進煉油廠加工，才能變成包括柴油在內的成品油。

另據知情人士透露，俄羅斯可能會把針對大部分柴油出口的禁令，延長至9月底之後，甚至可能再延長一個月，因烏克蘭繼續襲擊俄羅斯煉油廠。俄羅斯7月實施這項禁令，當時烏克蘭接連襲擊俄羅斯煉油廠，導致該國石油加工量降至多年低點。出口限制最初預計僅持續數周，但隨著襲擊持續，禁令延長至8月底，之後又延長至9月底。

川普上周末與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，要求烏軍停止攻擊俄國煉油廠，希望俄國柴油能進入全球市場，緩解短缺。但烏克蘭官員認為，攻擊俄國能源設施是向莫斯科施壓的手段。基輔先前表示，若俄方也停止攻擊烏克蘭能源設施，烏方願意遵守對等停火。

這兩天原油價格暫時持穩，但並不代表柴油供應壓力已經解除。即使荷莫茲海峽完全重開，受損的煉油設施也無法立即修復。美國柴油價格已升至每加侖6.51美元，較2月伊朗戰事爆發時上漲逾70%。

英國金融時報（FT）報導，來自農業州的共和黨議員，要求川普暫停柴油出口。柴油是卡車和農業機具的重要燃料，漲價正加重農民與貨運業者的負擔，並推高商品運輸成本。但白宮官員表示，目前不考慮出口禁令。

美國石油業者也反對禁令。他們警告，部分美國地區仰賴進口柴油；如果美國減少出口，國際價格可能上漲，反過來推高這些地區的成本。