聽新聞
0:00 / 0:00

美柴油價創高 短缺到明年…民怨沸騰

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球柴油價格創新高，且進一步看漲，短缺可能延續到明年。圖為德州一座加油站的柴油加油機。 法新社
全球柴油價格創新高，且進一步看漲，短缺可能延續到明年。圖為德州一座加油站的柴油加油機。 法新社

全球柴油價格創新高，且進一步看漲，短缺可能延續到明年。而川普政府期中選舉大考在即，柴油價格創新高導致民怨沸騰，川普支持率降至新低，共和黨國會議員頻促川普尋求緩解之道，包括呼籲禁止柴油出口，儘管白宮目前並不考慮。

伊朗和烏克蘭兩場戰事，同時擠壓能源供應，推高歐洲和美國的柴油價格，歐洲柴油期貨價上周已創歷史新高，從年初至今已翻揚一倍，美國的柴油價格則是到22日仍在改寫紀錄。

美國媒體報導，為壓低油價，川普政府提議出資50億美元，並爭取沙烏地阿拉伯、阿聯等八個中東夥伴合力再出50億美元，打算成立總額100億美元的基金。這筆錢將用於修復遭戰火破壞的波灣能源設施，同時開闢不依賴荷莫茲海峽的油氣運輸路線。

但中東官員擔心，在尚未與伊朗達成和平協議前重建，新設施可能再次遭到攻擊。現在談重建恐為時過早。

荷莫茲海峽的運輸問題影響原油價格，煉油設施受損則影響柴油供應。原油進煉油廠加工，才能變成包括柴油在內的成品油。

另據知情人士透露，俄羅斯可能會把針對大部分柴油出口的禁令，延長至9月底之後，甚至可能再延長一個月，因烏克蘭繼續襲擊俄羅斯煉油廠。俄羅斯7月實施這項禁令，當時烏克蘭接連襲擊俄羅斯煉油廠，導致該國石油加工量降至多年低點。出口限制最初預計僅持續數周，但隨著襲擊持續，禁令延長至8月底，之後又延長至9月底。

川普上周末與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，要求烏軍停止攻擊俄國煉油廠，希望俄國柴油能進入全球市場，緩解短缺。但烏克蘭官員認為，攻擊俄國能源設施是向莫斯科施壓的手段。基輔先前表示，若俄方也停止攻擊烏克蘭能源設施，烏方願意遵守對等停火。

這兩天原油價格暫時持穩，但並不代表柴油供應壓力已經解除。即使荷莫茲海峽完全重開，受損的煉油設施也無法立即修復。美國柴油價格已升至每加侖6.51美元，較2月伊朗戰事爆發時上漲逾70%。

英國金融時報（FT）報導，來自農業州的共和黨議員，要求川普暫停柴油出口。柴油是卡車和農業機具的重要燃料，漲價正加重農民與貨運業者的負擔，並推高商品運輸成本。但白宮官員表示，目前不考慮出口禁令。

美國石油業者也反對禁令。他們警告，部分美國地區仰賴進口柴油；如果美國減少出口，國際價格可能上漲，反過來推高這些地區的成本。

柴油 期中選舉 伊朗 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柴油大漲…川普為「救價」 提議設100億美元基金 重建波灣能源設施

共和黨人憂期中選舉敗選 急提降油價方案 拒為伊戰埋單

川普致電澤倫斯基 要求烏停攻俄煉油廠 避免推升柴油價格

俄改轟倉庫、鋼廠、鐵路…斷經濟命門 烏稅收恐減逾15億

相關新聞

美柴油價創高 短缺到明年…民怨沸騰

全球柴油價格創新高，且進一步看漲，短缺可能延續到明年。而川普政府期中選舉大考在即，柴油價格創新高導致民怨沸騰，川普支持率降至新低，共和黨國會議員頻促川普尋求緩解之道，包括呼籲禁止柴油出口，儘管白宮目前並不考慮。

以自己的語言使用AI 60產研機構共襄盛舉

包括輝達（Nvidia）在內的全球60家AI實驗室、研究機構、企業，21日共同簽署一項承諾，目標要讓約34億人能以自己的語言，使用人工智慧（AI）。

AI太耗能…越南供電拉警報 明年起缺電從警告變真正威脅

越南政府示警，因發電及電網工程嚴重落後，加上高科技與人工智慧（AI）資料中心用電暴增，明年起越南將面臨嚴峻缺電威脅。

「新抹茶」掀起熱潮！菲國保商機 紫山藥禁出口

紫山藥（ube）近年風靡全球，在社群媒體掀起熱潮，更被譽為「新抹茶」。全球最大生產國菲律賓，已無限期禁止新鮮紫山藥出口，希望先穩住國內供應，也避免其他國家取得種植材料後自行生產，爭搶全球需求商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。