聽新聞
0:00 / 0:00

「新抹茶」掀起熱潮！菲國保商機 紫山藥禁出口

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

山藥（ube）近年風靡全球，在社群媒體掀起熱潮，更被譽為「新抹茶」。全球最大生產國菲律賓，已無限期禁止新鮮紫山藥出口，希望先穩住國內供應，也避免其他國家取得種植材料後自行生產，爭搶全球需求商機。

菲國農業部長勞雷爾表示，紫山藥「受歡迎的上升速度快於生產力的擴增速度」，菲律賓將優先擴大國內產量，再把紫山藥發展成更重要的出口作物。

紫山藥原產於菲律賓，廣泛用於各式甜品。全球兩大連鎖咖啡品牌星巴克與Costa Coffee，今年均推出紫山藥風味飲品，顯示這項食材已打入主流市場。

菲國媒體報導，近年紫山藥價格上漲逾一倍，目前每公斤為1.59至2.38美元。不過，近幾個月，部分菲國農民為滿足海外需求，已耗盡庫存，可供下一輪種植的優質材料有限。此外，紫山藥年產量過去十年持續下滑，去年不到1.25萬公噸。

雖然這項禁令不涵蓋歐美餐飲業常用的加工或冷凍紫山藥，但業者已開始預作準備。倫敦菲律賓咖啡館Kapihan共同創辦人莫特利表示，若供應進一步緊縮，只能接受更高的價格。

菲國 山藥 菲律賓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國大陸出口實櫃全球占比衝上40%！歐盟商會憂貿易失衡擴大

柴油大漲…川普為「救價」 提議設100億美元基金 重建波灣能源設施

歐盟、菲律賓自貿協定談判取得突破 盼數月內敲定

影／全台最大茶產區 茶菁價格腰斬慘崩…中央出手救火了

相關新聞

美柴油價創高 短缺到明年…民怨沸騰

全球柴油價格創新高，且進一步看漲，短缺可能延續到明年。而川普政府期中選舉大考在即，柴油價格創新高導致民怨沸騰，川普支持率降至新低，共和黨國會議員頻促川普尋求緩解之道，包括呼籲禁止柴油出口，儘管白宮目前並不考慮。

以自己的語言使用AI 60產研機構共襄盛舉

包括輝達（Nvidia）在內的全球60家AI實驗室、研究機構、企業，21日共同簽署一項承諾，目標要讓約34億人能以自己的語言，使用人工智慧（AI）。

AI太耗能…越南供電拉警報 明年起缺電從警告變真正威脅

越南政府示警，因發電及電網工程嚴重落後，加上高科技與人工智慧（AI）資料中心用電暴增，明年起越南將面臨嚴峻缺電威脅。

「新抹茶」掀起熱潮！菲國保商機 紫山藥禁出口

紫山藥（ube）近年風靡全球，在社群媒體掀起熱潮，更被譽為「新抹茶」。全球最大生產國菲律賓，已無限期禁止新鮮紫山藥出口，希望先穩住國內供應，也避免其他國家取得種植材料後自行生產，爭搶全球需求商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。