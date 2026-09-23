惠普：明年全球PC銷量恐減6%

PC品牌大廠惠普（HP）在提交給美國證管會（SEC）的一份文件中預估，明年全球個人電腦（PC）銷量將下降約中個位數（mid-single digits），代表可能下滑約4％～6％左右，將是連續兩年出貨下滑。

該文件釋出後，惠普股價21日開低走低，終場跌逾4％，與科技股整體強勁表現背道而馳。惠普上個月曾表示，若要為其2027會計年度的展望提供具體細節，時間還太早。

據了解，雖然這次是新年度的規劃編列預算階段，仍未提供2027年度的業績預測，但表示其初步假設是2027年PC銷量將下滑，並補充這與第三方預測一致。惠普還表示，此假設取決於今年剩餘時間的市場表現。

根據研調機構IDC最新的預測，今年第2季全球PC出貨量減少4.9％，並預測2027年將進一步縮減。與此同時，IDC預估今年整個PC產業的價格將上漲約20％。

宏碁董事長陳俊聖近日被問及，終端市場是否可能因為漲價而影響買氣，他也坦言可能會有相關出貨壓力，但有機會在2027年中達到PC產品單價最高峰，隨後有望迎來PC價格從高檔回落可能性。