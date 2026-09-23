聽新聞
0:00 / 0:00
惠普：明年全球PC銷量恐減6%
PC品牌大廠惠普（HP）在提交給美國證管會（SEC）的一份文件中預估，明年全球個人電腦（PC）銷量將下降約中個位數（mid-single digits），代表可能下滑約4％～6％左右，將是連續兩年出貨下滑。
該文件釋出後，惠普股價21日開低走低，終場跌逾4％，與科技股整體強勁表現背道而馳。惠普上個月曾表示，若要為其2027會計年度的展望提供具體細節，時間還太早。
據了解，雖然這次是新年度的規劃編列預算階段，仍未提供2027年度的業績預測，但表示其初步假設是2027年PC銷量將下滑，並補充這與第三方預測一致。惠普還表示，此假設取決於今年剩餘時間的市場表現。
根據研調機構IDC最新的預測，今年第2季全球PC出貨量減少4.9％，並預測2027年將進一步縮減。與此同時，IDC預估今年整個PC產業的價格將上漲約20％。
宏碁董事長陳俊聖近日被問及，終端市場是否可能因為漲價而影響買氣，他也坦言可能會有相關出貨壓力，但有機會在2027年中達到PC產品單價最高峰，隨後有望迎來PC價格從高檔回落可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。