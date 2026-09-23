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AI太耗能…越南供電拉警報 明年起缺電從警告變真正威脅

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
越南政府示警，因發電及電網工程嚴重落後，加上高科技與人工智慧（AI）資料中心用電暴增，明年起將面臨嚴峻缺電威脅。路透
越南政府示警，因發電及電網工程嚴重落後，加上高科技與人工智慧（AI）資料中心用電暴增，明年起將面臨嚴峻缺電威脅。路透

越南政府示警，因發電及電網工程嚴重落後，加上高科技與人工智慧（AI）資料中心用電暴增，明年起越南將面臨嚴峻缺電威脅。　

中央社引述越通社報導，工業貿易部近日向越南總理提交一份緊急報告，言詞犀利，表示從2027年起，「電力短缺不再只是風險或警告，而是真正威脅」。報告提到，資料中心、AI、半導體製造和電氣化交通的電力需求激增，而一些規畫中的發電和電網項目實施「非常緩慢」，均落後進度，威脅到電力供應安全，越南到2030年前恐都將籠罩在日益嚴重的電力短缺風險下。

早在三年多前，當局就已公布第八版電力發展規畫（PDP8），但越南經濟快速成長，且積極招商電力密集產業，因此這份規畫亟須重新審視。對照PDP8，如今僅有約5%的大型電力工程投入營運；約9%計畫案已開工建設，但尚未投入營運；28%項目已選定投資方，但尚未開工；約12%處於規畫階段，但尚未選定投資者；更令人震驚的是，高達45%工程尚未獲得投資。

越南今年總發電量預計將達到3,544億度，比去年成長約9.7%，因此電力供應目前暫無壓力。然而，工程進度若遲未改善，預計明年將出現約29億度的電力缺口；2028年，全國電力系統缺口將增至約207億度，尤其是電子產業聚集的北部，將面臨更嚴重的缺電問題。

越南 供電 警報 缺電

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