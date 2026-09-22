亞太航空維修展新加坡登場 旅運需求增強化供應韌性

來自全球的航空維修營運業者本週齊聚新加坡博覽中心，聚焦供應鏈合作議題。專家表示，近年亞太地區航空旅運需求增加，AI科技零組件推升貨運需求走高，然而面對難預測的地緣政治變動，避險策略的設定及如何多元化布局市場仍是挑戰。

在新加坡舉辦的「亞太維護、修復與營運展覽」（MRO Asia-Pacific）今天於博覽中心（SingaporeExpo）登場，航空公司、製造商、飛機出租商及供應商等業界人士參與，吸引數千人與會。

根據國際航空運輸協會（IATA）預估，2026年亞太地區航空旅運需求將年增7.3%。在全球AI基礎設施建置推動下，亞太區域不僅載客量上升，半導體等高科技零組件的空運需求更推升貨運需求走高。

巴西航空工業公司（Embraer）發布資料，該公司與日本航空（JAL）透過「備品共用計畫」簽署多年期合約，為該航空公司旗下E170與E190機隊提供檢修與備品支援。此方案包含在客戶營運據點附近備妥零組件庫存，確保有需求時取得關鍵零件，並將航班營運受到的影響降到最低。

自1978年投入區域營運以來，巴西航空工業公司進駐亞太地區已近50年，目前亞太地區7個國家中至少15家航空公司都有營運E-Jets。

熟悉區域交通與經濟議題的馬來西亞理工大學副教授拉扎利（Muhammad Najib Razali），今天下午接受中央社訪問表示，航空業者需要採用節省燃油的機隊、適當的避險策略、充足的流動性以及靈活的業務配置，透過合作夥伴關係及共用航班，也能以相對低於收購外國航空公司的財務風險進入國際市場。

他表示，以新加坡鄰國的馬來西亞來說，其機會在於鞏固境內航點市場地位後，可進一步將機場定位為連結東南亞、南亞、東北亞，以及澳洲與紐西蘭的轉機樞紐，同時整合航空、貨運、物流、觀光及高附加價值製造業。

新加坡航空擁有印度航空（Air India）約25.1%股權，印度航空近期傳出尋求塔塔集團（Tata Sons）和新航注資15億美元，以緩解持續虧損和推動轉型。拉扎利指出，新航這項投資可增加其進入大型市場的機會，但航網擴大、連結增加不代表一定能快速轉化為獲利。

拉吉夫甘地國家航空大學（Rajiv Gandhi NationalAviation University）航空經濟學學者拉瓦特（RohitKumar Rawat）告訴中央社，航空合作夥伴關係的經濟價值，來自航網綜效及風險分擔，不同航空公司可能具有不同成本結構、策略目標及資本條件，這會產生協調及委託代理問題。

拉瓦特說，航空公司與業者無法消除地緣政治或燃油價格風險，但可以透過多元化航網、彈性運能及更健全的資產負債表管理，提高韌性。