快訊

習近平將要求川普停止軍售？學者：北京加壓背後有若干政治目的

聽新聞
0:00 / 0:00

亞太航空維修展新加坡登場 旅運需求增強化供應韌性

中央社／ 新加坡22日專電

來自全球的航空維修營運業者本週齊聚新加坡博覽中心，聚焦供應鏈合作議題。專家表示，近年亞太地區航空旅運需求增加，AI科技零組件推升貨運需求走高，然而面對難預測的地緣政治變動，避險策略的設定及如何多元化布局市場仍是挑戰。

在新加坡舉辦的「亞太維護、修復與營運展覽」（MRO Asia-Pacific）今天於博覽中心（SingaporeExpo）登場，航空公司、製造商、飛機出租商及供應商等業界人士參與，吸引數千人與會。

根據國際航空運輸協會（IATA）預估，2026年亞太地區航空旅運需求將年增7.3%。在全球AI基礎設施建置推動下，亞太區域不僅載客量上升，半導體等高科技零組件的空運需求更推升貨運需求走高。

巴西航空工業公司（Embraer）發布資料，該公司與日本航空（JAL）透過「備品共用計畫」簽署多年期合約，為該航空公司旗下E170與E190機隊提供檢修與備品支援。此方案包含在客戶營運據點附近備妥零組件庫存，確保有需求時取得關鍵零件，並將航班營運受到的影響降到最低。

自1978年投入區域營運以來，巴西航空工業公司進駐亞太地區已近50年，目前亞太地區7個國家中至少15家航空公司都有營運E-Jets。

熟悉區域交通與經濟議題的馬來西亞理工大學副教授拉扎利（Muhammad Najib Razali），今天下午接受中央社訪問表示，航空業者需要採用節省燃油的機隊、適當的避險策略、充足的流動性以及靈活的業務配置，透過合作夥伴關係及共用航班，也能以相對低於收購外國航空公司的財務風險進入國際市場。

他表示，以新加坡鄰國的馬來西亞來說，其機會在於鞏固境內航點市場地位後，可進一步將機場定位為連結東南亞、南亞、東北亞，以及澳洲與紐西蘭的轉機樞紐，同時整合航空、貨運、物流、觀光及高附加價值製造業。

新加坡航空擁有印度航空（Air India）約25.1%股權，印度航空近期傳出尋求塔塔集團（Tata Sons）和新航注資15億美元，以緩解持續虧損和推動轉型。拉扎利指出，新航這項投資可增加其進入大型市場的機會，但航網擴大、連結增加不代表一定能快速轉化為獲利。

拉吉夫甘地國家航空大學（Rajiv Gandhi NationalAviation University）航空經濟學學者拉瓦特（RohitKumar Rawat）告訴中央社，航空合作夥伴關係的經濟價值，來自航網綜效及風險分擔，不同航空公司可能具有不同成本結構、策略目標及資本條件，這會產生協調及委託代理問題。

拉瓦特說，航空公司與業者無法消除地緣政治或燃油價格風險，但可以透過多元化航網、彈性運能及更健全的資產負債表管理，提高韌性

新加坡 亞太 韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華航強攻轉機歐美商機 透過天合聯盟擴大航網

亞太航空掀購機潮 長榮、華航、星宇擴大機隊布局

美國收緊制裁前夕 伊朗航空：尚未收到鄰國禁飛通知

航管設施故障 美國東北各大機場航班大亂

相關新聞

美股早盤／記憶體俏！那指再刷盤中新高 蘋果市值一度破5兆美元

AI交易漲勢再起、加上油價回落，投資人關注伊朗情勢，美股22日早盤四大漲數漲跌互見，那斯達克指數再次刷新盤中高。

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

彭博資訊22日報導，輝達未來12個月的本益比（P/E），降到17倍以下，接近10年來最低水準，對晶片製造類股能否維持強勁獲利成長，可能是一大警訊。

小摩CEO戴蒙：明年超大規模雲端業者AI支出可能增至1兆美元

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，人工智慧（AI）支出熱潮並未顯露減緩跡象，整體超大規模雲端業者（hyperscaler）生態系明年的投資額，可望達到1兆美元，比今年的約7,000億美元更上層樓。

與羅康納對談美中博弈 陸克文：川習應對「AI國際監管」有共識

代表加州矽谷選區的國會眾議員羅康納(Ro Khanna)21日受邀前往紐約亞洲協會(Asia Society)，與協會主席、澳洲前總理陸克文(Kevin Rudd)對談AI與美中博弈。羅康納將AI競爭與歷史上的核軍備相比較，認為美國需要保持對中國的競爭優勢，但同時也需要兩國元首達成一種共識，以確保AI發展不會脫離人類的掌控。

Google擅用使用者定位資料 歐盟罰4.6億令半年內合規

代表歐洲聯盟(EU)行使相關職權的愛爾蘭資料保護委員會21日針對美國科技業巨擘Google(谷歌)曾不當使用用戶的定位資料，宣布開罰4億300萬歐元(約4.6億美元)。

美憂AI滅絕人類 陸怕撕裂社會

美國憂心人工智慧（AI）代理將使人類滅絕，中國大陸則擔憂AI會先撕裂社會。上周矽谷大肆渲染AI毀滅人類的恐懼，中國官方則駁斥這種說法是在「危言聳聽」。國家安全部長陳一新日前發表一篇專論，內文並未提到人類滅絕議題，反而認為最先需要憂慮的是這項科技可藉由深偽技術、影響力運作及大規模的認知作戰來摧毀社會穩定；其次則是擔心網路威脅可能更容易竊取敏感的個人資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。