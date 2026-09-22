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歐盟小包裹課稅有效 Shein等中資電商法國流量下滑

中央社／ 巴黎22日專電
歐盟今年7月開始針對境外進口小包裹課徵3歐元關稅，數據顯示，中資電商平台Temu、Shein、全球速賣通等當月在法國的流量均顯著下滑。路透社資料照
歐盟今年7月開始針對境外進口小包裹課徵3歐元關稅，數據顯示，中資電商平台Temu、Shein、全球速賣通等當月在法國的流量均顯著下滑。路透社資料照

歐盟今年7月開始針對境外進口小包裹課徵3歐元（約新台幣110元）關稅。數據顯示，中資電商平台Temu、Shein、全球速賣通（AliExpress）當月在法國流量均顯著下滑。

歐盟今年7月1日起針對境外輸入、價值低於150歐元的小包裹課徵3歐元關稅。

迴聲報（Les Echos）提到，根據法國海關資料，自7月1日以來，抵達機場的小包裹數量驟減30%到40%。

費加洛報（Le Figaro）報導，7月Temu在法國的網站流量與去年同期相比下滑36.4%；Shein的流量更下滑42.3%；全球速賣通的流量也下滑10.4%。

電商與遠距銷售聯盟（FEVAD）副會長羅利維耶（Marc Lolivier）說：「現在下結論或許還太早，但7月數據構成了特別有意思的第一個訊號，這是我第一次觀察到這3個網站流量下滑。只要歐洲動員起來，就會看到成果。」

上述電商平台過去得益於小包裹免關稅措施，以極低價格向歐洲銷售各式產品，從裝飾品、衣物、小型電器等幾乎無所不包，使數千萬名消費者趨之若鶩。

歐盟針對小包裹課徵的3歐元稅金以商品類型計算，若消費者購買4件長褲，稅金為3歐元；若買4件長褲和兩件上衣，稅金為6歐元。這項措施會影響到以極低價格作為基本商業模式的電商平台。

羅利維耶說，「這不是懲罰，而是矯正不公平現象」，對於主張在歐洲市場創造公平競爭環境的人來說，上述網站流量下滑是個好消息；雖然流量不等於營收，但還是在很大程度上決定了消費者的轉換率。

不過，中資大型電商平台向來能很快適應新的監管限制，例如在歐盟國家設置倉庫。

羅利維耶表示，現在不是放心的時候，「因為這還不是故事的結局」。他等著歐洲今年11月針對小包裹實施徵收2歐元處理費的新一波措施，也期望法國「反快時尚法」帶來成效。

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