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美股早盤／記憶體俏！那指再刷盤中新高 蘋果市值一度破5兆美元

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美股早盤／記憶體俏！那指再刷盤中新高 蘋果市值一度破5兆美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股22日早盤四大指數齊揚。路透
美股22日早盤四大指數齊揚。路透

AI交易漲勢再起、加上油價回落，投資人關注伊朗情勢，美股22日早盤四大漲數漲跌互見，那斯達克指數再次刷新盤中高。

道瓊工業指數早盤下挫0.1%，標普500指數上漲0.1%，那斯達克指數漲0.4%，費城半導體指數漲0.6%。

台積ADR攀揚0.4%，輝達徘徊平盤。

記憶體股表現佳，Sandisk大漲7%，主因外資Rosenblatt表示，Sandisk記憶體對AI模型的重要性日增，股價有望衝破2,000美元。美光和SK海力士也漲超2%。

蘋果稍早股價站上344.94美元，寫歷史盤中高，市值突破5兆美元，但漲幅隨後收斂至0.6%。 

布蘭特油價大跌2%至每桶低於99美元，由於日本共同社報導，伊朗提議若美國解除封鎖，願意在七天內重啟荷莫茲海峽，但無法確認消息真實性。另外，內情人士透露，沙烏地阿拉伯正在測試，最快本周重啟東西向輸油管，兩項消息壓低油價。

油價下挫，舒緩通膨憂慮，美國公債殖利率走低，10年期公債殖利率降至4.93%。

美國總統川普22日稍晚將在聯合國大會發表演說，外界關注他是否會在場邊與伊朗代表會談。

與此同時，川習會預定24日舉行。德意志銀行的Jim Reid指出，市場最關注的是，美中貿易戰休兵在今年11月屆滿後，會發生什麼事？儘管雙方說法正向，但至今未達協議。Ebury的外匯策略師Roman Ziruk也說，鑒於全球地緣政治不確定性日增，兩大經濟體能持續對話，重要性非同小可。

蘋果 記憶體 美股 那斯達克

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