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小摩CEO戴蒙：明年超大規模雲端業者AI支出可能增至1兆美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。美聯社
摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。美聯社

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，人工智慧（AI）支出熱潮並未顯露減緩跡象，整體超大規模雲端業者（hyperscaler）生態系明年的投資額，可望達到1兆美元，比今年的約7,000億美元更上層樓。

戴蒙接受CNBC訪問時說，AI支出正提振成長，但也可能推升通膨，「感覺就像國內生產毛額（GDP）每年擴增1%」，在企業聘僱勞工、興建工廠與電廠、以及採購設備和原料之際，「可能稍微增添通膨」。

但他也說，長期而言，AI可能有通膨減緩的效應，認為這種「不可思議技術」的迅速擴張「看來還會繼續下去」，只是現在要挑選AI熱潮的贏家，還言之過早。

戴蒙被問到AI支出的回報時說，投資未必都能直接計算回報，「有時只是最低籌碼」，例如改善用戶體驗就是難以量化的好處之一，企業部署AI的效率也將隨時間而提高。

除了AI，戴蒙也表示，基礎建設、重建國防以及政府支應赤字的龐大資本需求，可能推升利率。他也說，可能會出現市場修正，但他不確定AI是否會是肇因。

他也審慎看待通膨前景，表示他希望物價壓力能減輕，但「有可能不會，還可能再走高」。

針對美國總統川普與中國大陸國家主席即將會面，戴蒙表示，美中似乎正取得進展，並且應該在貿易、AI及安全等議題「全心投入互動」，他希望美中兩國能利用這些會談縮減分歧。

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