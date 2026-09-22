快訊

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

亞運羽球／獎牌沒了...三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

聽新聞
0:00 / 0:00

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
截至21日收盤，輝達股價已連漲五天，但本益比仍持續偏低。 路透社
截至21日收盤，輝達股價已連漲五天，但本益比仍持續偏低。 路透社

彭博資訊22日報導，輝達未來12個月的本益比（P/E），降到17倍以下，接近10年來最低水準，對晶片製造類股能否維持強勁獲利成長，可能是一大警訊。

輝達目前本益比只有2025年時的一半，比起今年5月時的25倍多，也明顯下降。TCW機構資深經理人霍頓表示，「這支股票的評等大降，顯示投資人懷疑該公司目前的盈餘能力能否持續。基於輝達基本面超強，股價表現令人驚訝，但也顯示市場對該公司的預期，低於分析師的共識」。

截至21日收盤，輝達股價已連漲五天，但本益比仍持續偏低。之前由於人工智慧（AI）領導業者，紛紛出面呼籲減緩先進AI模型的發展速度，導致輝達等半導體類股大跌，但近日持續反彈。

費城半導體指數21日大漲4.3%，是8月4日以來最大漲幅，主因Meta平台的新AI代理傳出初步成功的信號，促使投資人對晶片需求轉為樂觀。

儘管目前投資人對AI算力展望高度擔憂，但並無跡象顯示AI基礎設施投資可能在短期內減緩。

分析師預估，輝達2027年度（明年元月止）的營收與淨利將分別成長90%及99%，比上年度的65%的成長率大幅提升。輝達8月公布第2季財報時預測，2028年度銷售額將增加70%，遠高於原先預估的45%。

今年來輝達股價上漲22%，在「科技七雄」中僅比蘋果公司的25%漲幅稍遜，但比起其他半導體製造類股，表現卻遠遠落後。今年來費半指數上漲近76%，其中美光、英特爾與超微股價都上漲逾180%；在費半30支成分股中，輝達漲幅居倒數第五；費半指數成分股的平均預估本益比為20倍。

輝達的基本面與本益比出現脫鉤現象，已使輝達執行長黃仁勳宣稱，自家公司是「全世界第一，且唯一的成長價值股」。他在9月初高盛召開的科技會議上表示，輝達「遭到不可思議的誤解」。他強調，「我們不只是成長，我們同時還斬獲更多」。

輝達股價偏弱的部分問題，在於獲利能力承受壓力，這很大一部分是源自於記憶體晶片的重要組件的成本持續上升。輝達第2季的毛利率仍高達75%，但彭博資訊調查顯示，分析師對輝達第4季的預估獲利率平均值降到72%，儘管之後幾季有望反彈。

TradeStation機構全球市場策略主管羅素表示，輝達的毛利率展望，是抑制股價的主要因素之一。他預料競爭將趨於激烈，尤其是輝達一些大客戶正在自行研發AI晶片。Meta平台最近大肆宣揚自己的AI晶片，字母公司也自行開發AI晶片。

輝達的另一個問題，則是過去四年來股價已上漲逾16倍，市值居全世界上市公司之首，因而成為AI行情中最顯著的目標。2023年度（截至2023年1月底）全年銷售額為270億美元，預估本年度將達4,100億美元。

TCW機構經理人霍頓表示，「投資人退一步想，並思考AI支出能否持出，是審慎的作法。然而輝達本益比偏低，似乎的確預示AI資本支出可能減緩；可能原因包括超級雲端運算業者縮減支出，或法規架構將延後或封殺資本支出」。

但他也說，上述情況似乎都不大可能發生，因而使輝達股價看起來頗具吸引力。

輝達 晶片 NVIDIA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳再拋AI震撼彈！輝達明年晶片銷量要「翻倍」…網問：產能跟得上？

AMD股價跳漲近10% 市值衝破1兆美元大關

記憶體股、IC 設計股價大漲回血 00947盤中漲幅逾3%稱冠半導體ETF

AI股為何再度火紅？Meta爆款AI助理點燃CPU需求 讓AMD到英特爾都嗨了

相關新聞

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

彭博資訊22日報導，輝達未來12個月的本益比（P/E），降到17倍以下，接近10年來最低水準，對晶片製造類股能否維持強勁獲利成長，可能是一大警訊。

與羅康納對談美中博弈 陸克文：川習應對「AI國際監管」有共識

代表加州矽谷選區的國會眾議員羅康納(Ro Khanna)21日受邀前往紐約亞洲協會(Asia Society)，與協會主席、澳洲前總理陸克文(Kevin Rudd)對談AI與美中博弈。羅康納將AI競爭與歷史上的核軍備相比較，認為美國需要保持對中國的競爭優勢，但同時也需要兩國元首達成一種共識，以確保AI發展不會脫離人類的掌控。

Google擅用使用者定位資料 歐盟罰4.6億令半年內合規

代表歐洲聯盟(EU)行使相關職權的愛爾蘭資料保護委員會21日針對美國科技業巨擘Google(谷歌)曾不當使用用戶的定位資料，宣布開罰4億300萬歐元(約4.6億美元)。

美憂AI滅絕人類 陸怕撕裂社會

美國憂心人工智慧（AI）代理將使人類滅絕，中國大陸則擔憂AI會先撕裂社會。上周矽谷大肆渲染AI毀滅人類的恐懼，中國官方則駁斥這種說法是在「危言聳聽」。國家安全部長陳一新日前發表一篇專論，內文並未提到人類滅絕議題，反而認為最先需要憂慮的是這項科技可藉由深偽技術、影響力運作及大規模的認知作戰來摧毀社會穩定；其次則是擔心網路威脅可能更容易竊取敏感的個人資訊。

中國大陸出口實櫃全球占比衝上40%！歐盟商會憂貿易失衡擴大

英國金融時報（FT）報導，中國出口實櫃（貨櫃內裝有貨物）占全球比重，過去三個月的滾動平均值已達40%，較九個月前增加2.5個百分點。中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）表示，他原以為中國要到2030年才會接近四成，但全球貿易失衡擴大的速度顯然超出預期…

越、美貿易協議快談成了！蘇林：將增加向美採購飛機等高科技產品

越南國家主席蘇林，越南與美國「非常接近」達成貿易協議，他承諾增加採購美國飛機等高科技產品，以縮小對美貿易順差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。