泰國官方智庫：台泰商業連結強 可深化半導體合作

泰國政府旗下的國際貿易與發展研究院今天在曼谷舉行「貿易新動能論壇」，執行長蘇帕吉接受中央社專訪時表示，台灣與泰國在商業上有強大連結，台灣企業在泰國已有所布局，台灣半導體及相關產品也為雙方合作帶來機會。

泰國國際貿易與發展研究院（ITD）今天在曼谷的購物中心舉行「貿易新動能論壇」（Trade ExponentialFest 2026），邀請來自不同領域、逾40名商業領袖分享商業、科技和創新經驗，並有逾50個展位展示解決方案。

泰國國際貿易與發展研究院執行長蘇帕吉（Suphakit Chareonkul）表示，全球經濟環境快速變動，泰國中小企業面臨取得資金等挑戰。

他認為，面對貿易環境變化，泰國應推動市場多元化，降低對少數市場的依賴，同時加速人工智慧（AI）等科技應用。

蘇帕吉接受中央社訪問時表示，當前環境每天都可能改變，中小企業必須具備適應不同情勢的能力。他指出，泰國過去較依賴一、兩個市場，如今應重新檢視海外市場，推動市場多元化，並拓展加拿大、墨西哥等市場，以分散貿易風險。

蘇帕吉強調，曼谷及泰國在地理位置上是東協的重要據點，「外國投資者將持續關注泰國，但企業目前仍等待政府針對綠色能源、資料中心及AI等領域提出更明確的政策」。

談及台灣與泰國貿易、半導體及科技產業的投資機會，蘇帕吉說，台灣與泰國在商業方面具有強大連結，且台灣企業已在泰國有相當程度的布局。他告訴中央社：「台灣擁有半導體及許多相關產品，雙方在該領域具有合作空間。」

至於美中競爭對泰國經濟的影響，蘇帕吉表示，中國是泰國零組件等供應的重要合作夥伴，美國則是泰國產品的主要買家之一，因此「泰國需要在美中兩國間保持平衡，並成為雙方可信賴的合作夥伴」。

蘇帕吉說，泰國經濟仍在成長，農業產品是重要基礎，「若政治維持穩定，經濟應可持續發展」。他並指出，關鍵仍是政策能否推動，而戰爭以及地緣政治則是泰國必須面對的挑戰。

泰國國際貿易與發展研究院是根據泰國法律成立的非營利公共機構，隸屬於泰國商務部，該機構與泰國政府、聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）、國際機構和區域組織密切合作。