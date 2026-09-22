Meta新AI代理帶動科技股上揚 亞股多收高

Meta推出的新人工智慧代理（AI agent）獲得市場關注，加上美中官員在川習會前討論AI議題，帶動科技股走高，亞洲股市今天收盤漲多跌少。

彭博（Bloomberg News）報導，臉書（Facebook）母公司Meta本月稍早推出免費的AI代理Muse，發布後在下載排行榜名列前茅，Meta股價大漲11%。

法新社報導，Meta指出，Muse能協助預訂旅遊行程、發送電子郵件及購物，專為沒有技術背景的用戶打造，操作方式貼近人們平時傳訊息的習慣。

三菱日聯金融集團（MUFG）經濟學家麥可．溫（Michael Wan）表示：「Meta的Muse或許會成為AI代理面向消費者的代表，就像Claude Cowork與ChatGPT目前是面向企業的應用服務。」

中國科技巨擘阿里巴巴今天也在年度雲棲大會上推出其所謂「性能最強國產AI晶片」，並宣布計劃擴增資料中心容量。

亞洲股市今天多收高，科技股比重較高的韓國KOSPI及台股早盤一度漲逾1%，但之後漲幅收斂，終場雙雙微幅收紅。

市場也密切關注，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平本月24日將在華府舉行峰會，外界預期全球兩大經濟體將聚焦討論貿易議題。

持續發酵的美中貿易戰是這次峰會關注的主要議題。儘管雙方近一年來維持關稅休戰狀態，兩國迄今尚未達成長久協議。

此外，美中經貿官員本月20日已先在紐約舉行備受關注的會談，討論貿易及AI議題，為川習會奠定基礎。