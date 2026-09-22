大陸8月稀土磁體對日出口量回升至212噸 年減17%

中國海關總署近日公布的貿易數據顯示，8月稀土磁體對日本的出口量為212噸，年減17.1%，降幅較7月的52.2%大幅收窄，是2月以來時隔5個月回升至200噸以上。

日本共同社中文網昨天引述中國海關總署數據，作了上述報導。

報導提到，日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」國會答辯後，去年12月以來，中國稀土磁體對日出口量持續呈下降趨勢，但與7月相比，8月大幅增加90.3%。原因目前不明。

中國近年來收緊了能提高磁體性能的鏑等稀土元素的出口審查。對日稀土磁體單月出口量去年7月至今年2月都超過200噸，但3月降至180餘噸，7月更跌至111噸。

被列為出口管制對象、屬於軍民兩用物項的稀有金屬相關製品碳化鎢方面，2至7月對日本的出口為零，8月恢復至43噸；鎢粉出口方面，繼2至7月之後，8月依然為零。