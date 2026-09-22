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越、美貿易協議快談成了！蘇林：將增加向美採購飛機等高科技產品

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
越南國家主席蘇林說，越南與美國「非常接近」達成貿易協議，並承諾增加採購美國飛機等高科技產品。路透
越南國家主席蘇林說，越南與美國「非常接近」達成貿易協議，並承諾增加採購美國飛機等高科技產品。路透

越南國家主席蘇林，越南與美國「非常接近」達成貿易協議，他承諾增加採購美國飛機等高科技產品，以縮小對美貿易順差。

美國貿易代表葛里爾與蘇林會面後也說，雙方談判已有重大進展，「非常接近達成最終成果」。

蘇林周一在紐約聯合國大會場邊接受彭博電視專訪表示，希望與美方加快談判，敲定對等、平衡且公平的關稅協議。

他說越南出口產品符合美國需求，並不與美國產品直接競爭；越南也希望增加進口美國飛機、核能及公路與鐵路基礎設施相關產品。

兩國已談判數個月，主要爭議在於轉口貿易與非關稅壁壘。美方擔心中國商品經越南重新包裝、轉運至美國，已要求越南加強原產地規則、海關執法與中國原料管制。

蘇林強調，越南「不接受商品轉運」，出口產品必須真的產自越南，符合國際標準及越南規定；這項要求適用於美國及越南出口的其他國際市場。

越南目前也面臨美國針對產能過剩、智慧財產權及強迫勞動商品的調查。蘇林稱調查初步進展順利，越南已立法禁止強迫勞動產品，並收緊海關程序。

蘇林

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