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中國內需低迷、對歐順差創高 歐商會：難以為繼

中央社／ 北京22日綜合外電報導

中國歐盟商會今天表示，中國消費需求低迷正對在中經營的歐洲企業造成重大挑戰，各大企業也正密切關注即將登場的「川習會」。

法新社報導，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束以來，北京當局一直苦於振興國內消費；同時間，以往強勁的房地產業面臨長期債務危機，進一步影響市場信心。

另一方面，中國出口近期也呈現強勁成長，雖為經濟帶來支撐，卻導致龐大貿易順差，在國際間引發愈來愈多關切，特別是歐盟當局。

中國歐盟商會（European Union Chamber ofCommerce in China）會長彥辭（Jens Eskelund）在年度報告今天發布之前，在記者會中表示：「目前的路徑難以為繼。」

代表逾1600家會員企業的中國歐盟商會指出，去年中國全球貨櫃出口市場占比已提升至37%，同時全年貿易順差也創下歷史新高。

聲明表示：「雖然部分原因來自全球對中國商品的需求，但另一個重要因素，是製造產能成長速度遠超過消費增長。」

中國海關本月公布的數據顯示，截至8月底，今年中國對歐盟貿易順差已高達2420億美元，規模超過對美順差，加劇了歐盟當局保護本土製造業免受中國進口商品擠壓的壓力。

歐洲企業對貿易緊張局勢加劇感到擔憂，尤其是在去年北京與華府爆發針鋒相對的關稅戰升級之後。

雙方去年10月在韓國釜山達成不牢靠的貿易停火協議，當時北京同意放寬稀土及相關磁材等關鍵原料的出口管制。

彥辭表示：「我們將靜觀其變，看看是否會有釜山協議的延長。」他說，大家只能祈求好運，但「沒什麼事是理所當然的」。

不過，也有更深層的挑戰。彥辭表示，他並未看到中國這波失衡的出口熱潮即將放緩的「任何跡象」。

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