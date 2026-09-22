燃煤退場不夠快 埃克森美孚認2050淨零目標難達

美國石油巨頭埃克森美孚（ExxonMobil）發布年度能源展望報告指出，全球減碳進程恐難達成2050年淨零排放的氣候目標，因為燃煤量下降的速度比先前預期更慢。

路透社報導，埃克森美孚估計2050年燃煤在全球能源結構佔比將降至15%，低於2025年的25%，但比原本他們所預測的數字高出1個百分點，這是因燃煤在亞洲國家仍是重要發電來源，也是確保能源安全戰略的關鍵。

國際能源總署（IEA）9月中旬時預測，因美國、以色列對伊朗戰事導致經荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的原油及液化天然氣運輸受阻，全球煤炭需求今年增至89.4億公噸新高。

這份報告預計到2050年，全球每年與能源相關的二氧化碳排放量將降至300億公噸，但仍遠高於聯合國機構為限制全球均溫攀升所訂出的110億公噸。

報告指出，若2050年屆時全球每年與能源相關的二氧化碳排放量是300億公噸，恐意味全球均溫上升攝氏2.5至3度。

根據2015年達成的巴黎協定（Paris Agreement），近200個國家地區同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度內。聯合國旗下的政府間氣候變遷問題小組（IPCC）表示，1.5度目標對世界免於氣候變遷釀災至關重要。

埃克森美孚這份報告也下修全球碳捕捉與封存（CSS）量的預估。目前預測是到2050年全球每年捕集並儲存於地下的二氧化碳量約為20億公噸，低於先前預估的31億。

石油需求方面，埃克森美孚預估2050年全球每日需求量將達約1億500萬桶，高於去年全球每日1億桶的消費量。這項預測與它們原先的估計相同。

全球用電需求預計到2050年會較2025年成長65%，這也大致符合埃克森美孚先前的預估。用電需求成長主要受工業領域需求增加，以及攸關人工智慧（AI）基建的資料中心數量持續增加所帶動。