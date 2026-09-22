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整理包／Meta新AI代理人Muse下載破250萬次！憑什麼爆紅？一次看懂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Meta的AI代理人Muse爆紅，推出不到兩周下載量突破250萬次、登上美國iPhone免費app榜首。路透
Meta的AI代理人Muse爆紅，推出不到兩周下載量突破250萬次、登上美國iPhone免費app榜首。路透

Meta的新AI代理Muse推出不到兩周，就登上美國蘋果App Store的iPhone免費app榜首，截至9月21日累計下載超過250萬次。它最吸引人的地方，是宣稱能替使用者跨網站完成日常工作。以下整理六大重點：

一、下載速度驚人：截至21門 ，Muse在美國蘋果App Store的iPhone免費app榜登頂，排名超越ChatGPT、Claude、Grok等AI應用程式，以及Meta自家的Meta AI。9月8日推出後約五天，就累積73萬次下載。

二、從答題變代辦：使用者交代任務，Muse就能跨帳戶找資料、填寫表單、整理信箱，甚至協助議價和網購，功能比一般聊天機器人更進一步。

三、入口容易上手：除了獨立App，使用者也能透過熟悉的WhatsApp交代任務，省去適應新介面的麻煩。

四、創造廣告以外的收費機會：Muse基本版免費，另有每月20美元和100美元方案。Meta也開始透過Meta Model API，向使用其AI模型的開發者與企業收費。

五、網站接不接受Muse是重點：亞馬遜因隱私與安全疑慮，封鎖Muse進入旗下購物網站；Shopify則與Meta合作，開放AI代理人結帳。Muse能不能普及，也取決於各家網站願不願意讓它代辦。

六、下載熱潮能否延續有待觀察：下載量不等於長期活躍用戶或付費訂戶。Sora與Meta的Vibes上線初期也曾吸引一大批人下載，但熱潮後來冷卻。幾周後使用者是否仍常找Muse辦事，還很難說。

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