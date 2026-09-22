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台商拓展印度市場 在地企業建議攜手合作追求雙贏

中央社／ 新德里22日專電

台灣有愈來愈多廠商希望進入印度市場，但卻因不諳門道而卻步，與台灣企業有長期合作關係的印度企業指出，進入印度市場的最佳途徑，就是與在地合作夥伴攜手，並建議台商著眼創造讓台灣、印度企業都能受惠的雙贏局面。

財團法人國際商貿文化交流基金會與台北市電腦商業同業公會率團到新德里，與印度企業進行雙邊對話，活動以「探索跨國界合作」為主題，讓台灣科技產業的高層代表和印度知名商界領袖，一起探尋跨國供應鏈綜效、技術創新、戰略合作夥伴關係等帶來的商機。

印度電子系統設計與製造業龍頭薩哈斯拉集團（Sahasra Group）主席曼瓦尼（Amrit Manwani）在接受中央社記者訪問時表示，因印度的相關規範複雜，他建議台灣企業到印度時，最好能與在地合作夥伴攜手。

曼瓦尼說：「即便我們是印度企業，也常需要花很大的力氣去因應法規，因那些規定既複雜又嚴格，所以我認為進入印度市場的最佳途徑，就是找當地合作夥伴幫忙，若試圖單打獨鬥，很可能覺得時時碰壁。」

談到台灣和印度企業合作的演進時，曼瓦尼指出，人們起初對印度及在印度經商的方式感到有很多不確定性，台灣的企業和個人也不了解怎麼在印度開拓業務，但這些年來，在部分印度企業造訪台灣，台灣企業也積極探索印度市場，加上印度市場逐漸成長的情況下，來印度發展的公司，除剛開始來的台達電、富士康（Foxconn，鴻海科技集團）等大型企業外，也開始有生產零組件的中小企業，對進入印度市場展現出興趣。

曼瓦尼坦言，印度的商業運作模式與台灣截然不同，這些公司未必能完全適應，但在經過多年往來後，台灣人發現兩國文化有許多相似之處，像重視家庭的觀念即為一例，因此台灣的家族企業已能相當放心踏出第一步，透過直接合作、技術轉移，或組成合資企業等方式與印度企業合作，「我深信並期待這樣的合作關係能持續發展下去，為印度和台灣兩方的企業帶來幫助」。

曼瓦尼強調，不論是透過合資企業或技術合作來攜手，都須追求雙贏局面，絕不能出現只有印度企業獲利，而台灣公司無利可圖局面，這樣的關係無法持久；同樣地，若台灣企業只著眼於在印度銷售產品，或僅利用印度企業當作出口跳板，這樣的方式恐怕也行不通，合作的方式應建構在能讓雙方實現雙贏的基礎上。

台達電（Delta）印度區負責政府關係暨新事業育成的副總裁普拉卡希（R. Om Prakash）在接受中央社採訪時說，該公司在印度打造了針對客戶需求的解決方案，「如今的成功，來自於我們在印度本土的製造能力、在設廠地區所獲得的政府獎勵政策，以及客戶的支持」。

普拉卡希表示，台達電在印度有很強大的服務網絡，能做到這點至關重要的原因，是將完善的本土生態系統建構起來，這包括引進合適的人才，爭取台灣總部管理層對印度專案的關注與支持，並在創新方面持續投入。

普拉卡希表示，成本競爭力也是關鍵要素，畢竟要在印度開拓業務並非易事，但只要瞭解市場、保持專注和具備韌性，就能獲得成功。

印度 台商

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