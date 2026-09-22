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Meta為何飆漲11%？AI助理Muse爆紅 衝上App排行冠軍 下載突破250萬次

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
社群媒體Meta旗下新AI代理Muse推出後還不到兩周，已經迅速爆紅，登上美國行動App商店下載排行榜榜首。路透
社群媒體Meta旗下新AI代理Muse推出後還不到兩周，已經迅速爆紅，登上美國行動App商店下載排行榜榜首。路透

社群媒體Meta旗下新AI代理Muse推出後還不到兩周，已經迅速爆紅，登上美國行動App商店下載排行榜榜首，顯示在競爭日益激烈的消費型AI助理市場站穩腳步。

Meta周一獲得市場分析師相挺，富國銀行將Meta股票的目標價從640美元上調至796美元，消息激勵Meta股價單日大漲11%，報每股741.24美元，創去年10月以來最高，單日漲幅也是2025年4月以來最大。

「Muse」爆紅 衝上App商店下載榜首 

根據彭博資訊報導，截至周一，Muse在美國蘋果App Store及Google Play商店均排名免費App第一名，超越OpenAI的ChatGPT、預測市場Polymarket和Kashi等熱門服務。

另據Sensor Tower資深分析師尤賽夫的資料，Meta於9月8日推出Muse後，短短六天內下載次數就超過90.2萬次，高於前一代產品Meta AI在推出後同分析期的77.3萬次下載。

截至周一，Muse自推出以來的下載量已突破250萬次，超越AI聊天機器人Claude和Grok分別在推出13天後獲得的40萬次和20萬次下載次數，直追ChatGPT的310萬次。

Muse也被整合在Meta旗下的WhatsApp中，這代表其實際使用人數可能遠高於獨立App的下載量。

AI個人化助理功能太強大 有機會成賺錢金雞母

Meta將Muse定位為一款讓消費者管理和指揮「超級數位助理」的工具，這些AI代理可自動在網路上執行多種數位任務，例如填寫電子表格、整理電子郵件收件匣等。

它與舊版Meta AI主要差異在於，Muse能根據使用者的社群內容提供回應，例如Facebook Marketplace與Instagram上的資訊；同時也能透過瀏覽器連接Gmail、Apple與Google行事曆、OpenTable等第三方服務或其他網站。相較下，去年4月推出的免費Meta AI App，主要聚焦於圖片及短影音生成，提供的個人化體驗較為有限。

消費者可免費使用Muse App，但Meta同時也為重度使用者推出每月20美元或100美元的訂閱方案。這讓Meta有機會透過 AI 代理創造營收，而不必完全依賴核心的網路廣告業務。

Muse一推出就爆紅，可能顯示執行長祖克柏打造個人化AI助理的願景，終於開始獲得更廣泛消費者的認同，也意味著Meta砸下數千億美元投資資料中心及AI研究，最終可能開始獲得回報。

分析師：祖克柏投入的2,000億美元AI資金「並非白費」

Evercore ISI分析師周一在報告中表示：「Meta手上已經有一款爆款產品Muse」，這是產品創新成功非常具體的跡象，也證明Meta投入的2,000億美元AI資金「並非白費」。該報告由Mark Mahaney領軍的分析團隊撰寫。

Evercore研究團隊表示，使用者趨勢顯示，Muse可能成為「推動Meta使用量與用戶參與度大幅成長的新動力」，同時也可能為Meta帶來「可觀的新營收機會」，包括廣告、訂閱以及交易分潤收入。

Muse的初步成功也帶動Meta部分關鍵供應商股價走高，尤其是微處理器製造商。超微（AMD）股價大漲近10%，市值突破1兆美元；英特爾（Intel）上漲12%，安謀（Arm）更大漲17%。

社群媒體Meta推出的新AI代理Muse迅速爆紅。路透
社群媒體Meta推出的新AI代理Muse迅速爆紅。路透

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