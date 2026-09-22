越南AI用電暴增供需失衡 明年面臨缺電台商提前備援

越南政府示警，因發電及電網工程嚴重落後，加上高科技與AI數據中心用電暴增，明年起將面臨嚴峻缺電威脅，當局正緊急擬定應對措施。專家告訴中央社，當地台商正關注電力穩定性，並透過備援設備與綠能方案提前布局因應。

越通社報導，越南工業貿易部近日向總理提交一份緊急報告，言詞犀利，表示從2027年起，「電力短缺不再只是風險或警告，而是真正威脅」。報告也提出解決「迫切」問題、確保至2030年期間電力供應安全的建議。

3年多前，越南政府公布第八版電力發展規劃（PDP8），然越南經濟快速成長，且正努力吸引電力密集產業，因此這份規劃亟需重新審視。

工貿部表示，隨數據中心、人工智慧（AI）、半導體製造和電氣化交通的電力需求激增，而一些規劃中的發電和電網項目實施「非常緩慢」，均落後於計畫，越南在2030年前恐將面臨日益嚴重的電力短缺風險，威脅到電力供應安全。

相較PDP8，如今僅有約5%的大型電力工程投入營運；約9%案子開工建設但尚未投入營運；28%項目已選定投資方但尚未開工建設；約12%處於規劃階段但尚未選定投資者；更令人震驚的是，高達45%工程尚未獲得投資。

輸電系統也大幅落後，越南電力集團（EVN）目前僅完成了PDP8中電網總量的約28.6%。

越媒指出，今年預計總發電量將達到3544億度，比去年成長約9.7%，因此電力供應目前暫無壓力。然而，數據中心、高科技產業園區的建置速度遠快於電廠、變電站和輸電線路，因此到2027年後，電力需求將急劇增長，擴大供需缺口。

若工程進度未獲改善，預計明年將出現約29億度的電力缺口；2028年，全國電力系統缺口將增至約207億度，尤其是電子產業聚集的北部將面臨更嚴重的缺電問題。

工貿部提出了若干緊急解決方案，以確保明、後年的電力供應，包括從寮國與中國進口電力、增加燃煤發電裝置容量，以及加速投資太陽能發電。同時規劃在政府機關、學校、醫院和其他公共建築安裝太陽能發電系統，也鼓勵工業園區安裝自產自用的太陽能發電系統。

勤業眾信資深經理何昶毅為許多深耕越南的台灣企業提供服務，他21日在接受中央社提問時表示，部分台商，尤其是電子製造業者，確實已開始關注越南未來電力供應的穩定性。不過目前企業的態度較偏向「持續觀察並提前準備」，尚不到因此改變在越南投資布局的程度。

在應對方面，他指出，企業除了在設廠選址時更加重視當地的電網及供電條件，「也會透過柴油發電機、UPS等備援設備降低短時間停電對生產的影響。此外，部分企業也會評估屋頂太陽能、儲能及直接購電協議（DPPA）等能源方案」。

何昶毅告訴中央社，「整體而言，我認為目前台商較關注的是未來供電是否能跟上越南製造業持續擴張的速度，因此會把電力穩定性納入中長期投資及營運規劃中」。

越南能源雜誌的科學委員會成員、能源專家阮輝劃（Nguyen Huy Hoach）向越通社解釋，「由於人工智慧、數據中心、半導體產業、高科技產業園區及交通電氣化的發展，正催生出規模龐大、高度集中且對可靠性要求極高的新型負載。電力規劃不再只是經濟需要多少電，而是需要在何時何地以何種容量與可靠度水準滿足這些需求」。

阮輝劃指出，由於負載結構正快速變化，工貿部因此要求更新修訂PDP8，否則恐將出現整體電力供應充足，但特定區域仍是電力短缺情況。擬定動態管理系統，以降低在未來幾年內措手不及的缺電風險。