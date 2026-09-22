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OpenAI籲美主導AI標準 奧特曼將赴安理會簡報

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。 路透
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。 路透

人工智慧（AI）公司OpenAI今天呼籲美國主導制定全球AI發展標準；同時，執行長奧特曼（Sam Altman）準備在本週向聯合國安全理事會進行簡報。

過去幾個月，在一連串資安事件與末日論式警訊衝擊下，外界對AI安全的擔憂持續升溫，促使全球監管機構與各界人士呼籲採取更多因應作為。

法新社報導，OpenAI表態支持透過全球合作建立一套AI發展的安全與防護標準，以降低潛在風險。

總部位於舊金山的OpenAI在官方部落格發文指出：「美國處於絕佳的主導地位，因為美國的AI產業正處於技術前沿。」

文章提到：「現在由誰主導，將決定美國能塑造全球AI架構，抑或只能眼睜睜看著周遭形成一個支離破碎、發展不均且充斥衝突的體系。」

這家AI實驗室同時表示，「除非且直到能夠安全執行」，否則不應推動「循環自我改進」（recursiveself-improvement, RSI）。

RSI是一種讓軟體開始自主學習並進化的技術，批評人士擔憂，一旦人類無法介入干預，這項技術可能帶來災難性後果。

今年7月，OpenAI的模型曾涉及開源平台HuggingFace的資安外洩事件，這個網站廣受AI開發人員用來儲存與分享程式碼。

儘管涉案模型尚未對外公開且仍在測試階段，這起事件依舊引發外界對AI代理人的擔憂，這類軟體程式能代表人類自主執行各種任務。

據路透社報導，奧特曼預定23日向由15個理事國組成的聯合國安理會進行簡報，主題聚焦AI與國際安全。

這場會議由9月輪值主席國法國召集，並將由法國歐洲暨外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）主持。

負責維持國際和平與安全的聯合國安理會於2023年首度針對AI風險召開會議；當時中國表示這項技術不應成為「脫韁野馬」，美國則警告切勿利用AI審查或壓迫人民。

美國總統川普政府一向反對放緩AI研發腳步的呼籲，深怕任何暫停只會讓中國有機會縮小差距；川普政府視這項技術為國家與經濟安全的核心關鍵。

川普本月稍早曾表示，美國已設有監管AI發展的防護措施，並指出對AI發展提出質疑只會讓中國得利。川普本週預定在華府與中國國家主席習近平舉行會談。

OpenAI AI 安理會 奧特曼

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