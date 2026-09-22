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今晨國際頭條一次看／Meta飆11%帶動那指創新高 川普遣返協議揭密

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
Meta母公司股價21日大漲11%，科技股漲勢再度升溫，那斯達克綜合指數收盤創新高。圖為8月5日紐約市納斯達克市場塔大樓外，一處窗玻倒映股市交易資訊。路透
Meta母公司股價21日大漲11%，科技股漲勢再度升溫，那斯達克綜合指數收盤創新高。圖為8月5日紐約市納斯達克市場塔大樓外，一處窗玻倒映股市交易資訊。路透

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

Meta飆11%帶動美股科技七雄反攻 那斯達克創收盤新高

The Magnificent Seven Is Roaring Back, Fueled by Meta's Rally

摘要

Meta新AI助理躍上蘋果App Store榜首，帶動母公司股價21日大漲11%，科技股漲勢再度升溫，那斯達克綜合指數收盤創新高。華爾街日報指出，近期市場對AI安全風險的憂慮暫被強勁買盤壓過。

為何重要

科技權值股重拾動能，顯示AI題材仍能迅速改變美股風險偏好，也直接牽動全球科技資產與指數表現。

華盛頓郵報

川普政府斥4.1億美元推第三國遣返 31國納入安排

How Trump turned a refugee bureau into a $410 million deportation operation

摘要

華盛頓郵報取得內部文件顯示，川普政府截至6月底已授權或承諾至少4.1億美元（約台幣130億元），與31國建立「第三國遣返」安排，將移民送往與其原本無關的國家；其中8100萬美元直接支付給13國政府。

為何重要

這些協議把移民執法、外交援助與人權風險綁在一起，也凸顯川普政府擴大第三國遣返的規模與法律爭議。

金融時報

克宮支持A7偽造文件繞制裁 69億美元流經全球銀行

Kremlin-backed forgery scheme moved $6.9bn through global banks

摘要

金融時報取得A7內部大量文件，指這家獲克里姆林宮支持的金融科技公司利用空殼公司、偽造發票與其他文件，繞過制裁將逾69億美元匯入全球銀行體系，部分款項涉及軍事物資與俄國安全機構採購。

為何重要

A7案顯示俄羅斯仍可藉傳統銀行與偽造文件突破金融制裁，暴露全球反洗錢與跨境支付監管的缺口。

衛報

加薩孕婦痛失3子再迎新生 在廢墟帳篷中等待分娩

‘I lost my children, and I'm afraid of losing my baby again' : a day in the life of a pregnant woman in Gaza

摘要

加薩婦女Alaa Hessi八個月身孕，住在被以色列空襲摧毀的自家廢墟上方帳篷；她的3名子女都在空襲中喪生。她在高溫、糧食與瓦斯短缺下步行產檢，報導完成不久後順利生下一名男嬰。

為何重要

加薩戰爭將近四年，報導從孕產照護、食物與居住安全切入，具體呈現平民承受的長期人道代價。

路透

派拉蒙1100億美元收購華納兄弟探索 主要法律障礙掃除

Paramount wins Warner Bros takeover after settling states, union lawsuits

摘要

派拉蒙天空之舞與加州等州政府及美國編劇工會達成和解，為1100億美元收購華納兄弟探索掃除最後主要法律障礙。協議要求增加美國製片支出、維持5年院線上映配額，並為CNN與CBS設置新聞監督機制。

為何重要

交易將大幅重塑好萊塢電影、串流與新聞市場版圖，反壟斷條件及新聞編輯監督也成為合併核心爭點。

美聯社

川普啟用白宮新直升機坪 主要電視網聯手不播典禮

Trump inaugurates new White House helipad, but networks skip coverage during First Amendment fight

摘要

川普21日啟用白宮新直升機起降坪，但ABC、CBS、NBC與福斯因CNN遭禁止進入白宮，集體拒絕提供白宮電視聯合採訪團影像。CNN、MS NOW與Politico已提告，主張選擇性封鎖採訪違反美國憲法第一修正案。

為何重要

白宮電視聯合採訪團是日常美國總統影像的重要來源，CNN被禁後，其他四家電視網集體退出，使採訪權爭議從單一媒體衝突擴大到制度層次。

（本文與AI協作）

川普 那斯達克

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