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輝達等60組織聯合承諾 助34億人以自身語言使用AI

中央社／ 舊金山21日專電
由蓋茲基金會主導的聯合承諾獲輝達、微軟、Google等60組織參與，將投入5年推動AI支援低資源語言。示意圖／AI生成
由蓋茲基金會主導的聯合承諾獲輝達、微軟、Google等60組織參與，將投入5年推動AI支援低資源語言。示意圖／AI生成

輝達在內的全球60家AI實驗室、研究機構、企業共同簽署一項5年的聯合承諾，目標要讓約34億人能以自己的語言使用AI。輝達指出，這項共同承諾將擴大開放模型、資料集和工具的取得管道，讓更多人能依照自身需求使用AI。

這項聯合承諾由蓋茲基金會（Gates Foundation）主導，包含輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）、OpenAI基金會、Anthropic等AI領域重要科技公司都有參與。

蓋茲基金會指出，全球約有7000種語言，但卻只有很小一部分擁有足夠資源，能支援功能強大的AI。許多語言被稱為「低資源語言」，在用於建構和測試AI的資料、工具及評測基準中，代表性仍然不足。使用這些語言的人可能因為相關系統的準確度較低、實用性較差，或較難理解他們的溝通方式，因而無法獲得充分的服務。

這項挑戰不僅是文字翻譯，在不方便打字或較難使用文字介面的情況下，語音可能格外重要，因為它讓人類可以透過自然口語表達與AI互動。

蓋茲基金會指出，方言、俚語、慣用語和文化脈絡都可能改變語意；在準確性至關重要的情況下，甚至可能導致嚴重後果。縮小落差，可讓全球數十億人更容易取得和使用AI提供的資訊與服務，涵蓋醫療、教育、農業、金融服務和公共服務等多個領域。

蓋茲基金會表示，參與單位將各自投入資源與專業，攜手推動、一起建立開放的語言基礎層、如實追蹤進度、將語言資料轉化為實用工具，並且以安全方式觸及使用者。

輝達 NVIDIA

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