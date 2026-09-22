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柴油大漲…川普為「救價」 提議設100億美元基金 重建波灣能源設施

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
圖為7月26日衛星影像顯示，沙烏地阿拉伯吉贊的一處石油設施遇襲冒出濃煙；葉門青年運動宣稱前一天曾攻擊當地的沙烏地阿美設施。路透
圖為7月26日衛星影像顯示，沙烏地阿拉伯吉贊的一處石油設施遇襲冒出濃煙；葉門青年運動宣稱前一天曾攻擊當地的沙烏地阿美設施。路透

伊朗戰事和烏克蘭戰爭同時擠壓能源供應，美國柴油價格創新高，這使得川普政府在期中選舉前面臨強大的政治壓力。

川普政府提議出資重建中東能源設施，川普同時要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。至於同黨籍（共和黨）議員提出的柴油出口禁令，白宮目前並不考慮。

中東重建計畫商談中

華爾街日報引述美國與中東官員報導，川普政府提議出資50億美元，並爭取沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等八個中東夥伴合力再出50億美元，打算成立總額100億美元的基金。

這筆錢將用於修復遭戰火破壞的波灣能源設施，同時開闢不依賴荷莫茲海峽的油氣運輸路線。

但中東官員擔心，在尚未與伊朗達成和平協議前重建，新設施可能再次遭到攻擊。現在談重建恐為時過早。

原油與柴油卡不同環節

荷莫茲海峽的運輸問題影響原油價格，煉油設施受損則影響柴油供應。原油進煉油廠加工，才能變成包括柴油在內的成品油。

原油價格目前變動有限, 布蘭特原油價格跌0.04%至每桶100.3美元，西德州原油則微幅上漲0.02%至每桶95.95美元。

原油價格暫時持穩，並不代表柴油供應壓力已經解除。即使荷莫茲海峽完全重開，受損的煉油設施也無法立即修復。美國柴油價格已升至每加侖6.51美元，較2月伊朗戰事爆發時上漲逾70%。

部分共和黨議員候選人促禁柴油出口

金融時報報導，來自農業州的共和黨議員要求川普暫停柴油出口。柴油是卡車和農業機具的重要燃料，漲價正加重農民與貨運業者的負擔，並推高商品運輸成本。但白宮官員表示，目前不考慮出口禁令。

美國石油業者也反對禁令。他們警告，部分美國地區仰賴進口柴油；如果美國減少出口，國際價格可能上漲，反過來推高這些地區的成本。仰賴美國柴油的歐洲也可能受創。

川普要烏克蘭停炸俄煉油廠

金融時報引述知情人士報導，川普周日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，要求烏軍停止攻擊俄國煉油廠，希望俄國柴油能進入全球市場，緩解短缺。

但烏克蘭官員認為，攻擊俄國能源設施是向莫斯科施壓的手段。基輔先前表示，若俄方也停止攻擊烏克蘭能源設施，烏方願意遵守對等停火。

川普 油價

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