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募資推永續 義大利發行全新12年期綠色公債

中央社／ 羅馬21日專電

歐洲央行升息衝擊債券市場，為募集資金，義大利經濟與財政部今天宣布，將發行全新的12年期綠色主權債券（BTPGreen）。不過義國公債總額已達GDP的138%，升息後借貸成本更高，部分輿論憂心恐加劇義國公共財政負擔。

義大利經濟與財政部（Il Ministero dell’Economia edelle Finanze）今天發布新聞稿指出，已授權6家國際與本土大型銀行聯合發行新的綠色公債，包括巴克萊銀行、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、德意志銀行、義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）、摩根大通銀行、法國興業銀行（Société Générale）等。

義大利經濟部尚未公布新綠色公債的發行規模或其他財務特徵，僅宣布此次發行將在近期完成，具體時間取決於市場趨勢和狀況，債券將於2038年10月30日到期。

根據義大利經濟部資料，綠色主權債券是義大利政府發行的公債，募集資金將用於資助具有環境永續性的國家預算項目。

綠色主權債券募集的資金將用於6大類別，包括「再生能源」、「能源效率」、「永續交通」、「氣候與環境韌性措施」、「環境、水資源與生物多樣性保護」、「環境研究」等。例如提高建築的能源效率，改善鐵路基礎設施，並促進更永續的交通方式。

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