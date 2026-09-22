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台積電ADR勁揚2.4%、日月光聯電更猛 台指期夜盤大漲728點
台股ADR周一（22日）勁揚，在美國AI股熱絡行情下，台積電ADR收盤大漲逾2%，報每股445.14美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,826.82元，較台北交易股票溢價率為13.98%。
日月光飆漲5%，聯電漲幅也超過3%。
台指期夜盤大漲728點或1.51%，收在48,781點。
美股四大指數收紅，道瓊工業指數21日收盤上漲366.19點，漲幅0.71%，報52,048.83點；標普500指數上漲114.20點，漲幅1.49%，收報7,764.70點，逼近歷史新高；那斯達克指數躍升599.55點，漲幅2.26%，報27,122.09點，創收盤新高。
費城半導體指數大漲511.48點，漲幅4.29%，報12,433.171點。
個股
ADR代碼
ADR收盤（換算後）
漲跌幅(%)
台北上市股票收盤價
溢價率(%)
日月光
ASX
694.26
+5.04
663.00
+4.71
中華電
CHT
145.74
0.00
144.50
+0.86
台積電
TSM
2,826.82
+2.41
2,480.00
+13.98
聯電
UMC
161.49
+3.33
157.00
+2.86
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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