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台積電ADR勁揚2.4%、日月光聯電更猛 台指期夜盤大漲728點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR收盤大漲3%。路透
台積電ADR收盤大漲3%。路透

台股ADR周一（22日）勁揚，在美國AI股熱絡行情下，台積電ADR收盤大漲逾2%，報每股445.14美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,826.82元，較台北交易股票溢價率為13.98%。

日月光飆漲5%，聯電漲幅也超過3%。

台指期夜盤大漲728點或1.51%，收在48,781點。

美股四大指數收紅，道瓊工業指數21日收盤上漲366.19點，漲幅0.71%，報52,048.83點；標普500指數上漲114.20點，漲幅1.49%，收報7,764.70點，逼近歷史新高；那斯達克指數躍升599.55點，漲幅2.26%，報27,122.09點，創收盤新高。

費城半導體指數大漲511.48點，漲幅4.29%，報12,433.171點。

                              

 個股 

 ADR代碼 

 ADR收盤（換算後） 

 漲跌幅(%) 

 台北上市股票收盤價 

 溢價率(%) 

 日月光 

 ASX 

 694.26 

 +5.04 

 663.00 

 +4.71 

 中華電 

 CHT 

 145.74 

 0.00 

 144.50 

 +0.86 

 台積電 

 TSM 

 2,826.82 

 +2.41 

 2,480.00 

 +13.98 

 聯電 

 UMC 

 161.49 

 +3.33 

 157.00 

 +2.86 

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電ADR

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