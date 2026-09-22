台積電ADR勁揚2.4%、日月光聯電更猛 台指期夜盤大漲728點

陸媒報導，蘋果首款折疊機iPhone Duo距10月23日開賣只剩一個多月，但量產爬坡仍未達標，由於蘋果今年最有亮點的新產品就是iPhone Duo，如今量產「卡卡」，恐牽動今年蘋果整體iPhone銷售量，進而影響台積電、大立光、鴻海、新日興等供應鏈相關產品線出貨動能。

2026-09-22 02:27