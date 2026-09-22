美股收盤／費半飆4.3%那指創新高、科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆

美國股市四大指數周一（21日）收紅，科技股走強帶動標普500指數勁揚逾1%，創8月初以來最佳單日表現，那斯達克指數大漲超過2%並創下收盤紀錄新高，費半指數更飆漲逾4%，反映超微（AMD）和其他AI權重股上漲帶來動能。

此外，美債殖利率和油價回落，且市場推測本周聯合國大會期間中東議題可能取得突破。

道瓊工業指數21日收盤上漲366.19點，漲幅0.71%，報52,048.83點；標普500指數上漲114.20點，漲幅1.49%，收報7,764.70點，距離8月13日創下的紀錄高點僅差約0.4%；那斯達克指數躍升599.55點，漲幅2.26%，報27,122.09點，創下6月2日以來首個收盤新高。

費城半導體指數大漲511.48點，漲幅4.29%，報12,433.171點。

晶片股普遍上漲，AMD大漲約10%，市值首次達到1兆美元；英特爾急升12.2%，安謀（Arm）跳漲17%。

投資者指出，有跡象顯示AI領域的支出仍在擴大，儘管AI巨頭負責人一周前發出安全警告，引發全球科技股拋售。

指標美國10年期公債殖利率跌回具有重要心理意義的5%關口之下。布蘭特原油期貨盤中跌破每桶100美元，觸及9月9日以來最低水準，結算價報每桶100.34美元。

油價下跌，加上官員對本周四將登場的「川習會」釋放樂觀信號，美國財長貝森特表示，周末與中方官員的會談「非常成功」，也提振了市場。此次美中元首峰會可能討論延長兩大國之間的貿易休戰、伊朗戰爭以及AI監管等議題。一篇報導指出，美國提議將貿易休戰延長六個月，而中國尋求延長更長時間。

儘管美國和伊朗整個周末相互發出威脅，但美國總統川普表示，他願意與預期將出席本周紐約聯合國大會的伊朗總統裴澤斯基安會面。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示：「我們顯然已經習慣關注油價和美國10年期公債殖利率。如果看看這兩項指標今天的表現，就會發現它們已經從市場的阻力轉變為助力，至少短期內如此。」

Meta大漲11.4%，對標普500指數貢獻最大，此前富國銀行在Meta近期推出Muse AI助手後上調這家社群媒體平台的目標價。

Miller Tabak + 首席市場策略師Matt Maley表示：「毫無疑問，今天的漲勢令人印象深刻，但並不廣泛。」他指出，標普500指數與等權重版本的表現差距較大，漲勢主要集中在科技股。

標普500指數的11個類股中有八個上漲。通訊服務類股領漲，漲幅為4.16%；資訊科技類股緊隨其後，上漲2.4%。

投資者仍對利率前景保持警惕，聯準會上周為對抗通膨，祭出三年來首度升息。芝商所（CME）的FedWatch顯示，交易員認為聯準會下月再次升息的機率為50%。本周至少有10名聯準會官員發表談話。

比特幣大漲逾6%，報86,530.50美元，觸及七個多月高位，帶動Coinbase和Strategy股價上漲。