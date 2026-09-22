那斯達克創歷史新高 超微擠進1兆美元俱樂部

美國那斯達克指數今天上漲2.26%，以27122.09點作收創歷史新高。台裔執行長蘇姿丰掌舵的超微股價收盤大漲近10%，市值首度突破一兆美元，正式進入美股「兆元俱樂部」。

美股那斯達克指數6月初突破27000點後，21日在油價走低與晶片股大漲帶動下，上漲599.55點，漲幅2.26%，收27122.09點，再寫歷史新高。

費半指數上漲511.49點，漲幅4.29％，以12433.17點作收。

台裔執行長蘇姿丰掌舵的晶片大廠超微（AMD），推出AI機櫃系統Helios供不應求，股價開盤大漲9.6%，全日交易鎖住漲勢，收盤上漲9.95%，以每股615.52美元作收，創歷史新高，市值首度突破一兆美元。

超微連續5日上漲，漲幅約25%，擠進美企兆元俱樂部，與輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）和美光（Micron）等晶片廠平起平坐。

超微8月初公布第2季業績，營收提高50%，客戶擴大至主要AI雲端業者。蘇姿丰在財報說明指出，明年超微數據中心架構銷售將倍增。

晶片股21日出現大漲行情。臉書（Facebook）母公司Meta推出新AI代理Muse成為App熱門下載，股價大漲11.43%，帶動晶片設計商安謀（Arm Holdings）出現17.16%驚人漲幅，英特爾（Intel）也大漲12.14%。