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國際油價重跌 美股收漲那斯達克指數創歷史新高
由於國際油價重挫，加上美國與中國官員近日貿易會談釋放出正面訊號，使華爾街股市今天收高，其中那斯達克指數大漲近600點，創下收盤歷史新高。
道瓊工業指數上揚366.19點或0.71%，收52048.83點。
標準普爾500指數攀升114.20點或1.49%，收7764.70點。
那斯達克指數強漲599.55點或2.26%，收27122.09點。
費城半導體指數勁揚511.49點或4.29%，收12433.17點。
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