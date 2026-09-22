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派拉蒙與美國12州和解 為收購華納兄弟探索掃除障礙
美國12個州的檢察長先前提起訴訟，試圖阻止大眾傳媒集團派拉蒙天舞收購華納兄弟探索公司，如今派拉蒙與各州已經達成和解，為兩家公司合併案掃除了障礙。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，領導12州聯盟的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）今天在洛杉磯舉行記者會宣布前述和解消息。
一名消息人士告訴CNN，派拉蒙天舞（ParamountSkydance）和華納兄弟探索公司（Warner Bros.Discovery）目前預估這項價值1100億美元的併購案可望於10月初完成。
作為各州撤銷反壟斷訴訟的交換條件，派拉蒙將做出多項承諾，其中包含每年在戲院上映30部電影。
加州及紐約州在內的美國12個州今年7月13日提起訴訟，試圖阻擋這件大型併購案。
當時這12個州聲稱，派拉蒙與華納兄弟探索公司的合併將「扼殺競爭」，會導致消費者選擇減少。
加州一位聯邦法官在7月20日下令，兩間公司暫停推動併購案。
派拉蒙曾堅稱，該合併案不是反競爭行為，反而有助於好萊塢片廠在日漸由科技公司主導的媒體產業之中競爭。
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