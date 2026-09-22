聽新聞
0:00 / 0:00

工業人形機器人 銷售失色

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

路透報導，根據國際機器人聯合會（IFR）的統計，2025年全球用於工業及專業服務的人形機器人，銷量約7,000部，和市場對人形機器人的高度期待，形成巨大落差。

總部位於法蘭克福的IFR，對人形機器人的定義是：外觀近似人類，並能在人類活動的環境中自主運作，但不必具備雙腿。IFR指出，人形機器人數量目前僅占全球整體機器人總數的「一小部分」。

相較之下，2024年全球安裝大約54.2萬台傳統工業機器人，當年另售出約19.9萬台用於運輸、餐旅與清潔的服務型機器人。2025年工業及服務型機器人的完整數據，將於9月24日公布。

IFR指出，2025年售出的人形機器人，有許多未實際投入生產工作，而是由研究機構或企業購買，用於蒐集資料、改進AI模型。汽車製造商是重要的早期採用者，但目前仍處於測試階段，每家工廠使用的機器人通常只有個位數，有時達兩位數。

美國銀行全球研究預估，2026年人形機器人的出貨量可達9萬部，到2030年增至120萬部。IFR的統計是依據供應商和各國產業協會的資料，不包括消費型和軍用人形機器人，醫療機器人也另行分類。

人形機器人 機器人 法蘭克福

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人形機器人最快明年聽懂人話 千尋智能：家用尚需數年

宇樹科技暴跌引海嘯 陸監管機構對尋求上市人形機器人企業踩剎車

特斯拉派員稽核中國供應商資格 準備投產人形機器人

正淩人形機器人與無人機等量產 第4季挑戰新高

相關新聞

材料116億併購歐洲同業Cerdia Holding

材料砸逾百億，併購歐洲同業。醋酸纖維絲束大廠材料*-KY昨（21）日宣布，董事會決議斥資3.68億美元（約新台幣116.7億元），收購瑞士絲束纖維大廠Cerdia Holding 100%股權。

油價跌破100美元 川普不排除會晤伊朗總統

國際油價21日下跌至逾一周來低點，因美國總統川普已表示，他對本周在紐約聯合國大會場邊會見伊朗總統裴澤斯基安，抱持開放態度，讓投資人期待本周聯合國會議將為伊朗戰爭帶來外交進展，且沙烏地阿拉伯供貨可望部分恢復。小摩分析師另指出，中東原油流出量意外強勁。

鈉電池競賽 歐美落後中國

歐美電池新創原本想靠新興的鈉電池，超車中國大陸競爭對手，但專家指出，西方業者錯過良機，鈉電池生產已由中國主導。

境外金融中心獲利報佳音 寫五年同期新高

據金管會統計，2026年前七月三大境外金融中心（3O）稅前盈餘21.2億美元、年增13%，寫近五年同期新高，已賺去年全年65%；但第4季升息逆風來襲，將成全年獲利能否超越去年32.4億美元的最大變數。

材料併購歐洲同業 營運逆風亟須突破瓶頸

材料宣布收購全球前三大絲束廠Cerdia，業內分析，這是該公司擴大市占、突破成長瓶頸的關鍵一步，也代表公司全球化與高值化戰略同步加速。

比特幣漲破8.5萬美元 衝上八個月高點

最大加密貨幣比特幣21日延續上周五開始的漲勢，一度大漲逾5%至超過8.5萬美元，達到八個月高點。Coinbase、Strategy等相關概念股在美股21日早盤同步勁揚，漲幅至少5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。