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各國補貼燃油 財政有壓
中東衝突蔓延，推升油價，各國為保護消費者免受能源危機衝擊，紛紛推出燃油補貼，財政壓力也隨之升高。
英國金融時報（FT）分析國際能源總署（IEA）數據指出，過去四個月推出燃油補貼的國家，從16國增至38國；調降能源稅的政府，也從4月底的40國增至57國。採取某種形式支持消費者的國家總數，則從56國增至94國。
法國上周延長原訂9月底退場的高里程駕駛補助措施；德國總理梅爾茨也承諾將「很快」提出方案，協助面臨高油價的駕駛人。外界也要求英國首相柏能，提出措施協助低收入家庭。
東南亞的印尼、馬來西亞與泰國均實施燃油補貼，但油價飆漲將推高補貼成本，加重政府預算壓力。
美國柴油零售價上周六（19日）首次突破每加侖6.50美元，比中東戰爭爆發時高逾70%，但聯邦政府迄今尚未推出全國性的稅負減免或補助措施。然而，全球債市下挫、美國政府借貸成本升至2007年來最高之際，補貼措施勢將加重政府財政壓力。
國際貨幣基金（IMF）等機構已呼籲，各國能源干預措施，應限縮範圍並設定期限。
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