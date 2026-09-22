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軟銀加碼OpenAI 發債籌錢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
軟銀集團為了加碼投資OpenAI，計劃發行逾110億美元非投資級債券來籌資。（路透）
軟銀集團為了加碼投資OpenAI，計劃發行逾110億美元非投資級債券來籌資。（路透）

彭博引述知情人士報導，軟銀集團為了加碼投資OpenAI，計劃發行逾110億美元非投資級債券籌資；若全數完成，規模可望創單一企業發行這類債券的紀錄。

知情人士透露，軟銀計劃發行三種年期、合計100億美元的美元債券，與兩種年期、合計10億歐元（11億美元）的歐元債券。部分資金將用於追加投資OpenAI，預計下月完成。這批債券最快可能24日訂價。

軟銀是全球數一數二的AI投資者，承諾投資OpenAI近650億美元後，日後能否從這筆持股獲利，對軟銀財務表現日益重要。

軟銀3月取得400億美元過渡性貸款，用於追加投資OpenAI，最近已清償其中尚未償還的259億美元。為擴充AI投資所需資金，軟銀近來頻頻向債市籌資。

截至上周結束，軟銀潛在新增舉債已接近210億美元。知情人士上周五表示，軟銀以旗下晶片業者安謀（Arm Holdings）股票作擔保的貸款，增加50億美元至250億美元；最近也把既有信用額度提高4.5億美元至65億美元。

阿波羅全球管理公司也正洽談把提供軟銀的貸款增加36億美元至90億美元，協助軟銀投資OpenAI。知情人士表示，孫正義創辦並領導的軟銀另外還取得118.7億美元貸款，同樣用於支持OpenAI投資。軟銀今年為籌措資金，已發行近150億美元的各幣別債券。彭博彙整的資料顯示，軟銀是2026年迄今債市發債規模最大的非投資級企業。軟銀今年也以OpenAI持股作擔保，取得100億美元貸款。

多數主要經濟體對抗通膨之際，市場舉債成本普遍上升。彭博彙整的資料顯示，軟銀2031年到期美元債券殖利率本月稍早升至8.2%，高於1月最低的6.7%，主因信用利差擴大，美國公債殖利率也攀升。

軟銀 OpenAI 軟銀集團

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