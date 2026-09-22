材料116億併購歐洲同業Cerdia Holding

材料砸逾百億，併購歐洲同業。醋酸纖維絲束大廠材料*-KY（4763）昨（21）日宣布，董事會決議斥資3.68億美元（約新台幣116.7億元），收購瑞士絲束纖維大廠Cerdia Holding 100%股權。

材料財務長陳界瑞表示，交易完成後，集團營運據點將跨越亞洲、歐洲、北美洲及南美洲。

材料指出，此次收購案係通過與黑石集團（Blackstone）旗下管理基金簽署股份購買協議及股份交換契約，取得Cerdia全數股權，收購總金額約為3.68億美元。此次收購預計採現金加股票方式，材料擬增發約9.95%之普通股，並支付現金約2.14億美元（約新台幣67.8億元）。最終交易價金將依股份購買協議條款，於交割前決定。

他說明，Cerdia為全球前三大醋酸纖維絲束製造商之一，目前旗下員工約1,100人。該公司歷史可追溯至 1912 年，擁有逾百年纖維素材料製造經驗，並於德國設有研發中心，產品應用於眼鏡、紡織、美妝及高性能濾材等領域，並拓展至電子、醫療及環保永續材料等新興應用。

材料表示，Cerdia加入後，集團供應體系將分成兩套系統，由Cerdia負責生產醋酸纖維絲束，材料則負責生產紡織材料、眼鏡框、手機殼以及車用電池等原材料，建立跨區分工體系。

材料強調，材料目前以中國大陸生產基地供應全球市場，未來Cerdia加入後，材料將建構全球五大營運基地，涵蓋亞洲、歐洲、北美洲及南美洲。其中，大陸山東為主要製造中心、美國金斯波特作為醋片生產及上游材料基地、巴西聖安德烈服務成長中的拉美市場、俄國謝爾普霍夫則是服務獨立國協成員國、並達成在地生產。此次收購，將納入Cerdia位於德國弗萊堡的研發中心，作為研發根據地。

材料表示，此次收購決策，代表材料跨區域布局進一步深化，將能提升生產調度、原料配置與客戶服務的彈性。他也表示，面對關稅、物流及地緣政治變化，跨區布局可強化供應鏈韌性、縮短與客戶及市場的距離，並更即時掌握各區域需求。

材料說明，此次交易現金對價規劃，擬以自有資金支應。該公司將在兼顧日常營運資金需求與財務結構下進行資金配置，並保留後續整合及成長所需的財務彈性。材料說，後續交易尚待取得相關主管機關核准，並完成所需程序，依既定規劃推進相關作業。