AMD股價跳漲近10% 市值衝破1兆美元大關

美國晶片大廠超微（AMD）21日早盤股價強漲，市值翻越1兆美元大關，加入少數達到這項里程碑的晶片製造商行列，反映投資人看好該公司在人工智慧（AI）運算領域的影響力持續擴大。

路透報導，超微早盤股價跳漲9.7%，衝上歷史新高614.36美元，推升市值衝破1兆美元，成為繼輝達、博通及美光之後，第四家市值達到1兆美元的美國晶片製造商。輝達早在2023年便跨越這道門檻，目前市值超過5兆美元，是全球市值最高的企業。

超微加速推出AI產品，並從銷售個別晶片，轉向提供整合處理器、網路設備及相關硬體的完整系統，有助於該公司與輝達的產品競爭。

此外，隨著處理AI推論工作的伺服器，對搭配GPU使用的中央處理器（CPU）需求日益增加，超微也從中受惠，並藉此從英特爾（Intel）手中奪取市占率。

英特爾早盤股價也躍升約11%，原因似乎是Meta旗下AI代理程式Muse大受歡迎。高通上漲4.1%，費城半導體指數則上漲2.6%，升至一個月高點。