油價跌破100美元 川普不排除會晤伊朗總統

國際油價21日下跌至逾一周來低點，因美國總統川普已表示，他對本周在紐約聯合國大會場邊會見伊朗總統裴澤斯基安，抱持開放態度，讓投資人期待本周聯合國會議將為伊朗戰爭帶來外交進展，且沙烏地阿拉伯供貨可望部分恢復。小摩分析師另指出，中東原油流出量意外強勁。

布蘭特原油期貨和西德州中級原油期貨價格21日達到9月10日來低點。布蘭特11月期貨下跌3.89%至每桶99.83美元；西德州10月期貨下跌5.09%至每桶95.19美元。

KCM Trade首席市場分析師華特勒表示，「在對本周出現能緩和美伊戰爭的外交途徑的期待下，油價似乎消除了部分風險溢價」，「這個期待是否合理是另一回事。時間將會證明一切」。

川普20日透露，正就伊朗問題進入決策模式，目前考慮的選項包括「摧毀伊朗、讓伊朗的經濟自行爛下去，或達成協議」。就在川普再度放話之際，伊朗軍方中央司令部警告，已掌握美方正在籌備新一波攻擊的情報，但未透露具體內容；一旦再遭攻擊，伊朗將持續報復美軍基地及美國在區域內的利益，華府的區域盟友也將被視為衝突的一方。

美伊角力之際，中東其他地區局勢也持續升溫。伊朗扶植的葉門「青年運動」近日再度向沙烏地阿拉伯發射彈道飛彈，並攻擊沙國重要石油基礎設施。川普表示，美國目前與青年運動保持「持續聯繫」，並稱對方已同意不與美軍交戰。

川普同時釋出可能重啟外交接觸的訊號。伊朗總統裴澤斯基安預計本周前往紐約出席聯合國大會，川普被問及是否願意與裴澤斯基安會面時，回答「大概會抱持開放態度」。

美國國務院日前已批准裴澤斯基安與伊朗外交部長阿拉奇等核心代表團成員赴美簽證，為美伊高層可能接觸留下空間。

胡塞組織19日表示，已透過飛彈和無人機攻擊沙國首都利雅達的敏感據點，以及紅海石油重要出口城市延布的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）設施。胡塞對沙國東西向輸油管線的攻擊，已促使Aramco這兩個月擴大經由荷莫茲海峽出口石油。

摩根大通分析師在18日報告中表示，「儘管沙國的東西管線運輸中斷，中東的石油運輸仍意外強勁」，過去十天的輸油量平均為每日1,710萬桶，僅比2025年平均每日少610萬桶。