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Google高階AI筆電規格出爐 899美元起跳

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
Google公布最新高階筆電產品Googlebook的定價和硬體規格，起售價899美元，即刻起開放預購。 彭博資訊
Google公布最新高階筆電產品Googlebook的定價和硬體規格，起售價899美元，即刻起開放預購。 彭博資訊

Google公司21日公布首款所謂「Googlebook」的定價和硬體規格，宣告正式進軍搭載人工智慧功能（AI）的高階筆電市場。

這些新產品起售價899美元，瞄準廣大的Android用戶和程式設計師，並致力於將Gemini AI融入筆電的使用體驗。

Google並未自行研發這些系統，而是與宏碁、華碩、戴爾（Dell）、惠普（HP）和聯想合作生產。雖然各家推出的筆電在價格、設計和處理器、儲存等方面有所不同，但也有一些共同點：相似的鍵盤布局，還有可以顯示電池電量等的「Glowbar」指示燈。 

Googlebook配備13至15吋觸控螢幕，電池續航力最長可達14小時。上市初期將搭載英特爾Core Ultra 系列 3處理器或高通驍龍X晶片，未來也將推出聯發科晶片版本。這款筆電輕薄便於攜帶，部分型號重量僅約1公斤左右，21日當天便開始接受預購，10月4日開始在美國出貨。加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國和澳洲則將於隔天正式發售。

這並非Google首次涉足高階筆電領域。2017年，該公司推出了售價999美元的Pixelbook，以Google品牌銷售，但於2022年停產。此次推出Googlebook，代表該公司再次嘗試進軍高階筆電市場。 

Google 筆電 華碩

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