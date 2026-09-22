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材料併購歐洲同業 營運逆風亟須突破瓶頸

經濟日報／ 記者 任君翔

材料（4763）宣布收購全球前三大絲束廠Cerdia，業內分析，這是該公司擴大市占、突破成長瓶頸的關鍵一步，也代表公司全球化與高值化戰略同步加速。

材料曾貴為「傳產股王」，近年卻面臨營運逆風。全球傳統市場萎縮，加上紡織、化纖產業需求疲弱，傳統醋酸纖維絲束市場成長趨緩，公司成長動能與市場評價均承受壓力。如何降低傳統菸用絲束比重、分散單一市場風險，並打開新的獲利空間，已成為材料亟須突破的課題。

此次收購全球前三大絲束製造商Cerdia，可直接取得歐洲產能、研發技術與客戶基礎，營運版圖也將由亞洲延伸至歐洲、北美洲及南美洲。

在關稅、物流成本與地緣政治風險升高下，跨區域生產有助縮短供應鏈，提高生產調度與接單彈性。

區域布局方面，材料今年已與巴西股東成立合資公司，以巴拉圭為起點進軍中南美洲，並持續開拓中東、非洲、俄羅斯及中亞市場，分散成熟市場需求放緩的衝擊。

材料也透過與義大利Mazzucchelli合作，強化高端醋酸光學材料布局，並切入Meta、華為、小米及OPPO等品牌供應鏈。

材料 歐洲 傳統市場

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