材料併購歐洲同業 營運逆風亟須突破瓶頸

國際油價21日下跌至逾一周來低點，因美國總統川普已表示，他對本周在紐約聯合國大會場邊會見伊朗總統裴澤斯基安，抱持開放態度，讓投資人期待本周聯合國會議將為伊朗戰爭帶來外交進展，且沙烏地阿拉伯供貨可望部分恢復。小摩分析師另指出，中東原油流出量意外強勁。

2026-09-22 01:49