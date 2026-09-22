境外韓元全天候交易 測試

南韓央行21日上午9時啟動境外韓元全天候支付系統測試，為明年進一步開放外資交易韓元鋪路。

南韓央行表示，首批有KB國民銀行、友利銀行、韓亞銀行、新韓銀行這四家本國銀行參與，其中兩家已完成總額14億韓元（約100萬美元）的交易。外國銀行也將加入測試，但時間尚未敲定。

南韓正逐步建立韓元全天候交易與結算機制。南韓境內美元兌韓元交易已於7月改為24小時制，而海外投資人也將於明年1月起，獲准在南韓境外彼此交易、轉移和結算韓元。

這個名為南韓央行韓元國際電匯網路的系統，運作時間為每個營業日的上午9時到翌日上午9時，並在周末與國定假日關閉。