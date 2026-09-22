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韓本月前20天出口額創高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

南韓9月前20天的出口強勢成長，締造20天期出口額的空前新高，反映全球AI需求繼續提振該國經濟。

南韓海關總署公布，未經工作日調整，9月1-20日出口額年增78%至714億美元，刷新20天期出口額的歷史紀錄。經工作日差異調整後，9月1-20日出口額激增89.8%。另外，同一時期進口額年增26.7%至484億美元，貿易順差達230億美元。

產品種類而言，半導體仍是成長的主要推手，晶片出口躍升259.4%，石油產品出口也攀揚47.8%。出口地區來說，對中國輸出翻倍至166億美元，對美國也成長118%至142億美元。

該數據顯示，南韓第3季末的貿易動能維持強健，支撐央行觀點，認為經濟能承受更高利率。南韓央行8月升息1碼至3%，為連續第二次調升利率，主要是成長高於預期、通膨持續，促使決策者提前行動。

南韓 貿易順差 海關

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