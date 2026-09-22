聽新聞
0:00 / 0:00

比特幣漲破8.5萬美元 衝上八個月高點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最大加密貨幣比特幣21日延續上周五開始的漲勢，一度大漲逾5%至超過8.5萬美元，達到八個月高點。 路透
最大加密貨幣比特幣21日延續上周五開始的漲勢，一度大漲逾5%至超過8.5萬美元，達到八個月高點。 路透

最大加密貨幣比特幣21日延續上周五開始的漲勢，一度大漲逾5%至超過8.5萬美元，達到八個月高點。Coinbase、Strategy等相關概念股在美股21日早盤同步勁揚，漲幅至少5%。

彭博資訊報價顯示，比特幣21日盤中最高大漲5.1%至85,222.49美元；第二大加密幣乙太幣以及瑞波幣等其他加密幣也同步上漲。

上周最後兩天，美國現貨比特幣ETF浮現投資人需求回升跡象，17、18日總計吸引5.93億美元資金流入，抵銷前兩天的資金大舉外流，並使上周的資金流動呈現淨增加600萬美元。比特幣18日大漲逾6%。

選擇權交易平台Deribit上的比特幣未平倉合約，以買權為主，顯示市場看多。該平台上的比特幣買權合約達到逾27.2萬口，賣權合約則只有15.4萬口。

儘管上周川普政府的重要加密幣法案在國會闖關失敗，以及美國聯準會（Fed）三年來首度升息，但美國證管會　（SEC）17日為代幣化股票在美國交易開了綠燈，幫助提振了市場氣氛。

比特幣今年來仍下跌，但過去五天累計漲逾7%，過去三個月已漲約35%，投資人正評估所謂「比特幣凜冬」是否已過。

比特幣到8月下旬突然出現一波強勁買盤，接連收復7萬、7.5萬、8萬美元大關，到21日更觸及8.5萬美元。

比特幣 加密貨幣 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

延續上周漲勢！比特幣攻破8.5萬美元 但後市面臨強勁逆風

比特幣漲破8.1萬美元

美股早盤／債券殖利率、油價回落…四大指數上攻！英特爾衝、AMD安謀飆

黃金跌完了？4,400美元成關鍵 兩股力量撐後市

相關新聞

材料116億併購歐洲同業Cerdia Holding

材料砸逾百億，併購歐洲同業。醋酸纖維絲束大廠材料*-KY昨（21）日宣布，董事會決議斥資3.68億美元（約新台幣116.7億元），收購瑞士絲束纖維大廠Cerdia Holding 100%股權。

油價跌破100美元 川普不排除會晤伊朗總統

國際油價21日下跌至逾一周來低點，因美國總統川普已表示，他對本周在紐約聯合國大會場邊會見伊朗總統裴澤斯基安，抱持開放態度，讓投資人期待本周聯合國會議將為伊朗戰爭帶來外交進展，且沙烏地阿拉伯供貨可望部分恢復。小摩分析師另指出，中東原油流出量意外強勁。

鈉電池競賽 歐美落後中國

歐美電池新創原本想靠新興的鈉電池，超車中國大陸競爭對手，但專家指出，西方業者錯過良機，鈉電池生產已由中國主導。

境外金融中心獲利報佳音 寫五年同期新高

據金管會統計，2026年前七月三大境外金融中心（3O）稅前盈餘21.2億美元、年增13%，寫近五年同期新高，已賺去年全年65%；但第4季升息逆風來襲，將成全年獲利能否超越去年32.4億美元的最大變數。

材料併購歐洲同業 營運逆風亟須突破瓶頸

材料宣布收購全球前三大絲束廠Cerdia，業內分析，這是該公司擴大市占、突破成長瓶頸的關鍵一步，也代表公司全球化與高值化戰略同步加速。

比特幣漲破8.5萬美元 衝上八個月高點

最大加密貨幣比特幣21日延續上周五開始的漲勢，一度大漲逾5%至超過8.5萬美元，達到八個月高點。Coinbase、Strategy等相關概念股在美股21日早盤同步勁揚，漲幅至少5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。