比特幣漲破8.5萬美元 衝上八個月高點

最大加密貨幣比特幣21日延續上周五開始的漲勢，一度大漲逾5%至超過8.5萬美元，達到八個月高點。Coinbase、Strategy等相關概念股在美股21日早盤同步勁揚，漲幅至少5%。

彭博資訊報價顯示，比特幣21日盤中最高大漲5.1%至85,222.49美元；第二大加密幣乙太幣以及瑞波幣等其他加密幣也同步上漲。

上周最後兩天，美國現貨比特幣ETF浮現投資人需求回升跡象，17、18日總計吸引5.93億美元資金流入，抵銷前兩天的資金大舉外流，並使上周的資金流動呈現淨增加600萬美元。比特幣18日大漲逾6%。

選擇權交易平台Deribit上的比特幣未平倉合約，以買權為主，顯示市場看多。該平台上的比特幣買權合約達到逾27.2萬口，賣權合約則只有15.4萬口。

儘管上周川普政府的重要加密幣法案在國會闖關失敗，以及美國聯準會（Fed）三年來首度升息，但美國證管會 （SEC）17日為代幣化股票在美國交易開了綠燈，幫助提振了市場氣氛。

比特幣今年來仍下跌，但過去五天累計漲逾7%，過去三個月已漲約35%，投資人正評估所謂「比特幣凜冬」是否已過。

比特幣到8月下旬突然出現一波強勁買盤，接連收復7萬、7.5萬、8萬美元大關，到21日更觸及8.5萬美元。