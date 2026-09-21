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Information：OpenAI與Anthropic擬相互壓力測試 找出模型潛在漏洞
科技新聞網站The Information引述一名知情人士報導，OpenAI與Anthropic曾討論達成一項具有法律約束力的協議，對彼此的人工智慧（AI）模型進行壓力測試。
這名人士透露，今年稍早，兩家公司及代表律師曾討論一項協議，計劃對彼此的模型進行各種測試，以找出潛在漏洞或潛藏危險。
報導指出，根據這項可能的協議，兩家公司都將取得對方商用AI模型的應用程式介面（API）存取權，但不包括尚未發布的模型。這名人士表示，OpenAI與Anthropic也都保證，不會在測試過程中保留對方的資料。
The Information指出，目前尚不清楚兩家公司是否已敲定協議。這兩家公司發言人均未對此置評。
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