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美財長：美中高層2個月後將於深圳再會 討論AI風險

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國財長貝森特今天表示，美中高階官員約兩個月後將於中國深圳再次會面，討論人工智慧（AI）風險，以及AI安全事故發生時的通訊協議。歐新社
美國財長貝森特今天表示，美中高階官員約兩個月後將於中國深圳再次會面，討論人工智慧（AI）風險，以及AI安全事故發生時的通訊協議。歐新社

美國財長貝森特今天表示，美中高階官員約兩個月後將於中國深圳再次會面，討論人工智慧（AI）風險，以及AI安全事故發生時的通訊協議。

路透社報導，貝森特告訴美國財經媒體CNBC，他昨天與中國國務院副總理何立峰會談時，雙方同意建立正式的AI對話機制，包括設立「事件專線」，就AI安全事故進行通訊。

貝森特指出：「之後，我們希望開始討論相關協議…讓雙方就主要的AI風險達成共識，例如失控的AI代理、非國家行為者，以及從事網路活動的非國家行為者。」

他重申，他認為AI開發者應對其創造的AI負責，包括AI代理失控並發動不受控制的駭客攻擊事件，像是針對開源AI工具平台Hugging Face的攻擊。

貝森特表示：「Hugging Face事件是OpenAI管理層的責任，不是一群AI代理的責任。這些AI實驗室需要為自己的行為負責。他們隨時都可以放慢腳步。」

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