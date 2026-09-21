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惠普2027年PC銷量將下滑「中個位數」 早盤股價開低走低
惠普（HP）在21日提交給美國證管會（SEC）的一份文件中預估，明年全球個人電腦（PC）銷量將下降約中個位數（mid-single digits，約 4%–6%）。惠普股價在紐約早盤開低走低，跌約2%。
該公司上個月曾告訴投資者，若要為其2027會計年度的展望提供具體細節，時間還太早。雖然這次是新年度的規劃編列預算階段，仍未提供2027年度的業績預測，但表示其初步假設是2027年PC銷量將下滑，並補充這與第三方預測一致。
惠普還表示，此假設取決於今年剩餘時間的市場表現。
根據IDC的資料，今年第2季全球PC出貨量減少4.9%，並預測2027年將進一步縮減。與此同時，IDC預估今年整個PC產業的價格將上漲約20%。
多變的市場尚未影響惠普的營收。該公司8月時公布，儘管銷量下降了16%，但其個人系統部門的收入，比去年同期增長了18%，主要受惠於該公司日益聚焦於為AI工作負載進行優化的高價電腦。
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