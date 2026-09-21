美股早盤／債券殖利率、油價回落…四大指數上攻！英特爾衝、AMD安謀飆

電影「大賣空」（The Big Short）本尊、以放空次貸泡沫聞名的傳奇投資人貝瑞（Michael Burry），再度對人工智慧（AI）熱潮發出警告，他在部落格發文指出，亞馬遜、Meta、Alphabet、微軟及甲骨文等五家大型雲端業者，為支撐AI基礎建設而悄悄累積逾3兆美元的承諾與潛在負債，其中相當部分未反映在資產負債表上，而市場普遍低估這些風險。

2026-09-21 18:12