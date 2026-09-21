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美股早盤／債券殖利率、油價回落…四大指數上攻！英特爾衝、AMD安謀飆

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股21日早盤四大指數齊揚。路透
美股21日早盤四大指數齊揚。路透

隨著油價與美債殖利率回落，美股四大指數21日早盤齊揚，AI類股走高。

道瓊工業指數早盤一度上漲400點，隨後漲幅收斂至0.3%，標普500指數上漲0.6，那斯達克指數揚升0.9%。費城半導體指數上漲1.2%，台積電ADR漲0.7%。

其他AI類股方面，英特爾勁揚7.1%，據傳英特爾衝刺先進封裝布局，除了發展嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）系列技術之外，近期跨入Micro LED基板先進封裝領域，傳出找上台灣在Micro LED著墨最深的友達合作；戴爾科技漲1.45%，超微AMD）大漲8%，美光漲3.9%，安謀彈升9.8%。

美國原油價格21日下跌3%至每桶97.09美元，為美股漲勢提供助力；布蘭特原油也跌逾3%，報每桶100.50美元。

美債殖利率隨油價同步下滑。10年期美債殖利率下降逾3個基點至4.957%，30年期美債殖利率也降逾3個基點至5.294%。

加密貨幣21日大漲，主因上周主要金融監管機關採取行動，緩解投資人不確定性，加上空頭回補及整體市場風險偏好升溫。

根據Coin Metrics，比特幣價格21日盤中一度升至85,229.44美元，創1月以來最高。Coinbase與Circle早盤均漲逾4.5%，Strategy一度暴漲逾8%。

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