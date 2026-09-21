日股「市值王」頻洗牌易主！2026年4家企業登頂 創1980年來首見

日本股市市值冠軍爭奪日益激烈，今年包括豐田汽車在內，半導體相關企業及銀行等共有4家公司登上市值第一。隨著經濟結構改變，市場正積極尋找下一個主導日本經濟的產業。

「日本經濟新聞」報導，市值是以「股價乘以已發行股票數量」計算，代表投資人對上市企業所評估的價值。

截至上週五（18日），市值最高的是豐田汽車（Toyota），達44.1兆日圓；其次為42.9兆日圓的三菱日聯金融集團，及36.0兆日圓的軟銀集團（Soft Bank Group）。

自今年年中以來，市值排行榜最前段的企業排名頻繁洗牌。

6月1日，軟銀集團超越豐田，打破豐田自2003年12月以來穩坐日本市值第一的局面，睽違約22年首度易主。6月4日豐田重新超車，12日則換成鎧俠控股（Kioxia）躍居第一。7月13日，三菱日聯奪下首位，此後與豐田互有超越、持續纏鬥。

同一年有4家公司登上市值第一，是金融資訊服務機構QUICK可追溯的資料中，自1980年以來首見。

「這反映出歷史上前所未有的產業結構劇烈變化。」從1980年代起便從事日本股票投資的一吉資產管理（Ichiyoshi Asset Management）社長秋野充成表示，這並不是豐田變弱，而是「新產業『萌芽』正在成長的證明」。

帶動市值冠軍企業更迭的主要因素，是人工智慧（AI）及半導體股票的全球熱潮，這也是日經平均股價升上7萬日圓大關、締造歷史高點的重要推動力。

軟銀集團旗下擁有英國半導體設計公司安謀（Arm Holdings），並投資美國OpenAI，因此被投資人視為能從AI發展中獲利的核心企業，受到市場高度期待。

隨著AI資料中心需求增加，記憶體需求也快速成長，帶動鎧俠市值一度升至60兆日圓大關以上，從2025年底的第43名一路躍升。鎧俠2024年12月新上市時，市值以公開價格計算僅約7843億日圓，最高時已成長超過75倍。

此外，長期受到泡沫經濟崩潰後通貨緊縮及低利率環境拖累的銀行股，也因為「利率上升的時代」重新受到市場青睞。三菱日聯登頂，是銀行業自1986年住友銀行（現為三井住友金融集團）以來首度坐上日股市值王寶座。三井住友金融集團及瑞穗金融集團的市值也都突破20兆日圓，在AI相關股票出現調整時，成為支撐日本股市的力量。

投資顧問公司Investment Lab代表宇根尚秀表示，與投資主題集中在半導體的韓國股市相比，日本股市擁有更多元的投資題材，因此更具吸引力。

他指出，市值第一名企業接連更替，顯示日本上市企業陣容堅強，這「也是吸引海外投資人買進日本股票的原因之一」。

海外市場的市值排名過去也反映產業結構的變化。

美國在1950年代由汽車業的通用汽車（General Motors）位居市值第一，1970年代以後則陸續由IBM及石油巨擘埃克森（現為埃克森美孚）等企業領先。1990年代以後，微軟（Microsoft）也躍居前列，2011年蘋果（Apple）首次登上市值第一。

歐洲過去則經常由能源企業及大型電信公司位居榜首，但近年已逐漸由德國軟體公司SAP，以及法國精品集團路威酩軒（LVMH）等企業取代。目前市值最大的是荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）。

日本長期處於通貨緊縮環境，如今通膨逐漸站穩，企業也更容易透過價格轉嫁維持獲利。隨著AI等技術創新推動產業結構開始改變，投資資金正預判企業未來的獲利能力，尋找日本經濟下一個成長引擎。

富達投信宏觀策略師重見吉德指出，日本股市的產業範圍廣泛，可以承接不同領域的成長，因此即使市場正處於轉型期，投資人仍能持續持有日本股票。

日經指出，市值第一名的爭奪戰，反映出日本產業結構持續變化下的投資機會。能夠帶動市場的產業越多元，越有助於維持股市穩定，也更容易吸引投資資金。涵蓋汽車、銀行及半導體等不同產業的廣度，將成為支撐日本股市持續上漲期待的重要因素。