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Google不當利用使用者定位資料 歐盟判罰約147億元
代表歐洲聯盟（EU）行使相關職權的愛爾蘭資料保護委員會今天針對美國科技業巨擘Google（谷歌）曾不當使用用戶的定位資料，宣布開罰4億300萬歐元（約新台幣147億元）。
法新社報導，愛爾蘭資料保護委員會（DPC）在聲明中說，針對Google對於使用者的網頁和應用程式（app）活動定位紀錄處理方式是否具合法性和公平性，他們在2020年2月展開調查，如今做出最終裁決，判定Google在2018年5月至2020年2月間違反歐盟的「通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR）。
愛爾蘭資料保護委員會副主任陶艾爾（Graham Doyle）指出，由於Google的不合格行為，民眾可能不知道自己的定位資料如何遭利用，例如用來向他們推送廣告以影響其行為，或用來推斷其喜好。
他還表示，Google保留使用者定位資料的時間超過必要期限，使其對於個人資訊控管失當的程度更加嚴重。
愛爾蘭資料保護委員會並說明，除了今天的開罰，他們先前已命令Google在6個月內讓資料處理方式符合規定。
Google則透過聲明表示：「本案圍繞我們過去的政策，這些政策其後已更新。自2019年起，我們已大幅改進我們的做法，並推出數項強大工具讓定位資料的管理不再繁複。」
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