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泰國考慮調降燃油貨物稅 盼緩解能源危機生活成本

中央社／ 曼谷21日專電

泰國財政部長艾尼提今天表示，政府正考慮調降燃油貨物稅，以減輕能源危機對民眾生活造成的壓力。不過，他同時也指出，目前政府財政空間有限，本會計年度僅剩約100億泰銖。

民族報（The Nation）等媒體今天報導，泰國副總理兼財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）表示，若調降燃油稅，適用範圍將包括E20、B20等生質燃料混合油品，可同時協助農民。

報導指出，艾尼提表示，政府目前有3項工具可用於管理能源價格，包括運用石油燃料基金、要求煉油業者提供部分煉油利潤，以及調降燃油貨物稅。

不過，政府至今尚未選擇降稅的原因是調降貨物稅將立即減少政府收入，但政府支出卻不會同步下降，甚至可能需要透過借款填補稅收減少的缺口，因此必須考量對財政狀況的影響。

艾尼提表示，如果情勢發展到有必要採取減稅措施，政府考慮採取更具針對性的方式，例如調降E20及B20的貨物稅，而非全面調降燃油稅。

艾尼提表示，協助民眾降低生活成本必須與維持財政紀律並行，尤其目前會計年度將於9月底結束，政府僅剩約100億泰銖（約新台幣95億元）的財政空間。

他警告，若減少政府收入的措施未經完整評估，能源問題可能進一步演變為財政問題。

艾尼提表示，任何降稅措施將不影響泰國財政狀況，並解釋說，健全的財政狀況是信用評等機構評估泰國時考量的重要優勢之一。

報導指出，E20汽油中的乙醇主要原料包括甘蔗和木薯，而生質柴油則與棕櫚油相關。因此，針對這些燃料實施減稅，也可讓能源措施的效益，延伸至農業部門並協助農民。

泰國 貨物稅 能源危機

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